TG Biberach II steht vor dem Abstieg

Die Karten sind vor dem letzten Spieltag der Schach-Landesliga klar verteilt gewesen. Die TG Biberach II brauchte einen Sieg zum Klassenerhalt, zeigte beim 4:4 gegen den direkten Konkurrenten SV Jedesheim III aber Nerven und steht nun vor dem Abstieg.

Die TG II trat in Bestbesetzung an, während Jedesheim III auf seine Spieler aus Vorarlberg verzichten musste. Daher gewannen Vadim Reimche und Daniel Behringer die Bretter eins und drei kampflos. Dem ließ Achim Rothmund ein schnelles Remis am vierten Brett folgen. Anschließend zeigten die TG-Spieler allerdings Nerven. Herbert Haberbosch (an Brett acht) verlor ebenso wie Dirk Schindler am sechsten Brett. Tobias Merk stand an Brett zwei am Ende mit leeren Händen da. Frank Zessin spielte remis am siebten Brett. Eugen Röttinger gewann an Brett fünf und so lautete der Endstand 4:4. So fehlt der TG II bei 5:13 Zählern am Ende ein Mannschaftspunkt zum rettenden drittletzten Platz. Wenn angesichts des Corona-Krise nicht doch noch ein Wunder geschieht, muss die TG II daher den Gang in die Bezirksliga antreten.