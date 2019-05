TG Biberach II startet mit Heimspieltag in die Feldsaison

Die neu formierte Mannschaft der TG Biberach II startet am Sonntag mit einem Heimspieltag in die Feldsaison in der Faustball-Bezirksliga. Spielbeginn auf dem Sportplatz an der Adenauerallee ist um 10 Uhr.

Nachdem die Bezirksliga mit den Teams aus der aufgelösten Oberschwabenliga komplettiert wurde, kämpfen insgesamt acht Mannschaften um den Aufstieg in die Landesliga. Die TG II spielt gegen die MTG Wangen, die TG Bad Waldsee und den SV Erlenmoos. Kapitän Dirk Theoboldt und sein Team zählen nicht zum Favoritenkreis.

Die Landesliga-/Bezirksligavorrunde der Frauen wird mit den Rückspielen am Sonntag ab 10 Uhr in Westerstetten abgeschlossen. Die Gastgeberinnen sind nach drei Siegen (6:0 Punkte) beim ersten Spieltag in der Favoritenrolle und wollen ihre weiße Weste auch im Auftaktmatch gegen die TG Biberach (4:2) bewahren. Die Biberacherinnen können sich bei erneuten Siegen gegen Erlenmoos II (0:6) und Erlenmoos I (2:4) Platz zwei und damit die Qualifikation für die Landesligameisterschaft sichern.

Am Samstag ab 10 Uhr schließt der Biberacher U12-Nachwuchs die Vorrunde auf dem Sportplatz an der Adenauerallee ab. Zunächst treffen die TG-Teams im ersten Spiel aufeinander. Während die TG-Mädchen (7:1 Punkte) in der Vorrunde ihre Gegner aus Veringendorf (3:5), Westerstetten (1:7) und Weil der Stadt (5:3) besiegten, reichte es für die TG-Jungen (4:4) zu einem Remis. Die weibliche U12 will Platz eins behaupten, die TG-Jungen wollen Zweiter werden.