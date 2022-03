TG Biberach II mit Bezirksligakantersieg gegen TSV Berghülen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Gegen den TSV Berghülen legte die TG Biberach II los wie die Feuerwehr. Luzia Sander und Herbert Haberbosch überrumpelten ihre Gegner an den Brettern 5 und 6 förmlich und gewannen sehr schnell sehr klar. An den weiteren Brettern sah es zudem meist nach einem Durchmarsch der Biber aus. Daher schien dem Gegner von Joachim Rothmund ein wenig der Mut zu fehlen und er bot ein Sicherheitsremis am dritten Brett an. Da Rothmund nach verunglückter Eröffnung mit einem Bauern wenig da stand, nahm er gerne an. Kurz darauf gewann Andreas Wegener an Brett 8 dafür eine Figur und Dank des Vorteils schnell seine Partie.

Nachdem er die ganze Partie sicher im Griff gehabt hatte, gewann zudem Frank Zessin sein Endspiel an Brett 4 und besiegelte damit frühzeitig den Mannschaftserfolg. Richard Winter war jetzt friedlich gestimmt und einigte sich auf Remis am siebten Brett, wohingegen Eugen Röttinger an Brett 2 den gegnerischen Damenflügel aufbrach. Ein schöner taktischer Kniff brachte ihm dann entscheidenden Materialvorteil und den Sieg. Zum Abschluss musste zwar Spitzenspieler Vadim Reimche, sonst eine sichere Bank, sein Endspiel verloren geben, aber die Freude über den verdienten 6:2 Kantersieg war doch groß.

Eigentlich wäre das Heimspiel gegen Berghülen das letzte Saisonspiel gewesen. Wegen der Corona-Krise stehen jedoch noch zwei Nachholspiele aus. Mit einem klaren Sieg im Nachholspiel Anfang Mai gegen den punktgleichen SV Steinhausen könnte die TG II bereits den direkten Wiederaufstieg in die Landesliga klarmachen.