Die Volleyballerinnen der TG Biberach II haben beim Heimspieltag in der A-II-Klasse den TV Kressbronn mit 3:0 (25:19, 25:16, 25:17) bezwungen. Auch das zweite Spiel des Tages gegen den SV Hauerz gestaltete die TG II erfoglreich. 3:1 (25:20 18:25 25:23 25:16) hieß es am Ende für die Gastgeberinnen. Damit bauten die Biberacherinnen ihre Erfolgsserie auf acht Siege in acht Spielen aus. Als Herbstmeister steht sie nun an der Tabellenspitze.