TG Biberach II erkämpft sich 4:4

Die TG Biberach II hat sich in der Schach-Landesliga beim Verbandsliga-Absteiger SK Markdorf behaupten können. Beim Topfavoriten auf den direkten Wiederaufstieg erkämpfte sich die TG II ein 4:4. Durch den Punktgewinn wahrten die Biberacher ihren Vorsprung auf die Abstiegszone.

Der SK Markdorf liefert sich derzeit ein enges Meisterschaftsrennen mit den SF Mengen. Während die TG II auf einige Stammspieler verzichten musste, fehlte bei Markdorf mit Spitzenspieler Dieter Knödler ein langjähriger Topmann. Der Favorit war aber in der Spitze dennoch stark besetzt und setzte die TG II von Beginn an unter Druck, doch die Biberacher wussten sich zu wehren. Zuerst gab es durch Frank Zessin ein Remis an Brett fünf. Anschließend brachte Herbert Haberbosch die Gäste durch einen Sieg am sechsten Brett sogar in Führung. Joachim Rothmund opferte an Brett drei einen Bauern, um gleichfalls auf Gewinn zu spielen. Letztlich willigte er aber in ein Sicherheitsremis ein. Nicolai Matuschek verlor derweil am achten Brett.

Reimche-Gegner gibt auf

Beim Stand von 2:2 ging dann an Brett sieben eine wechselvolle Begegnung zu Ende. Luzia Sander war nie wirklich aus der Eröffnung gekommen und stand früh auf Verlust. Zwar kam die Biberacherin nochmals zurück, musste aber schließlich aufgeben. Damit war die Lage für Biberach II schwierig. TG-Spitzenspieler Daniel Müller gelang dann aber ein Remis. An Brett zwei hatte Vadim Reimche hingegen schon früh einen Bauern verloren. Mit viel Geschick und Übersicht nutzte er seine aktiven Figuren aber zum Gegenspiel und drückte plötzlich einen Bauern durch die gegnerischen Reihen – sein Gegner gab letztlich auf. Beim Stand von 3,5:3,5 hing es nun an Daniel Behringer. Nach zähem Ringen mussten er und sein Gegner einsehen, dass die Partie remis enden wird und besiegelten damit auch das Mannschaftsunentschieden. Mit dem 4:4 sicherte sich die TG II den Verbleib im Tabellenmittelfeld.