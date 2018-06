TG Biberach I verteidigt Tabellenführung

Die Bogenschützen der TG Biberach I haben sich für die Aufstiegsrelegation zur Landesliga Süd qualifiziert. Das Ticket löste die TG I durch die Verteidigung der Tabellenführung in der Bezirksoberliga beim Rückrunden-Wettkampftag der Hallenrunde in Altheim-Waldhausen.

Die TG Biberach I trat in Altheim-Waldhausen mit Sandro Castrignanó, Brigitte Deckert, Hans Süßmuth und Monika Braun an. Radmila und Günter Schilling unterstützten die Mannschaft als Betreuer. Die TG I hatte sich bereits beim Hinrunden-Wettkampftag im Dezember vergangenen Jahres den ersten Platz erkämpft. In Altheim-Waldhausen verbuchten die Biberacher ein Unentschieden, eine Niederlage und fünf Siege und behaupteten somit Rang eins. Die Relegation zur Landesliga Süd findet nun am 25. Februar statt.

Die TG Biberach II mit Ulrich Hägele, Thomas Jäger, Lisa Dollinger und Maria Drerup war derweil beim Rückrunden-Wettkampftag in Kirchberg gefordert. In der vergangenen Saison hatte die junge Mannschaft bei ihrer Premiere im Ligabetrieb den siebten Platz belegt. Die Hinrunde der Saison 2017/18 im Dezember vergangenen Jahres hatte die TG II als Tabellenfünfter abgeschlossen. Beim Rückrunden-Wettkampftag in Kirchberg gelang es Biberach II nun, sich noch auf den vierten Platz hochzuarbeiten.