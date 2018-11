Am zweiten Spieltag in der Faustball-Schwabenliga fährt die TG Biberach I am Sonntag nach Trichtingen. Dort spielt die TG I ab 10 Uhr zunächst gegen den Tabellenführer TSV Gärtringen (9:1 Punkte) und im Anschluss gegen den Gastgeber TV Trichtingen (2./6:4). Nach den zwei Siegen vom Vorsonntag wollen die Biberacher an die gute Leistung anknüpfen und weitere Punkte für das Ziel Klassenerhalt holen.