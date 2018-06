TG Biberach I spielt in Dennach

Nun ist es so weit: In Krumbach können die ersten Telefonanschlüsse nicht mehr geschaltet werden. Ein Mieter von Sigrid und Anton Funk hatte eine Leitung beantragt. Die wurde auch erst einmal bestätigt. Was dann passierte, erzählt Anton Funk so: Der Telekom-Techniker habe gesagt, dass in Krumbach keine Leitung mehr frei sei und dass der Mieter deswegen keinen Telefonanschluss bekommen werde.

Die Wohnung war durchgehend vermietet, aber ein Vormieter hatte seinen Telefonanschluss nie gebraucht und deswegen auch keinen bestellt.