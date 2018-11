TG Biberach I schlägt SK Schmiden/Cannstatt – TG III ist weiter verlustpunktfrei

Die Erfolgsserie der Schachteams der TG Biberach hält weiter an. Die TG I gewann in der Oberliga zu Hause gegen den SK Schmiden/Cannstatt mit 4,5:3,5. Die TG III schlug auswärts den vermeintlichen Angstgegner TSG Ehingen klar mit 5,5:2,5 und ist in der Kreisliga Nord weiter verlustpunktfrei.

Die Biberacher Oberligaduelle mit Ex-Zweitligist Schmiden/Cannstatt sind stets hart umkämpft. Die neueste Auflage bildet dabei keine Ausnahme. Während sich Rainer Birkenmaier an Brett sechs und Spitzenspieler Bernhard Sinz mit ihren Gegnern auf ein Remis einigten, wollte Wolfgang Mack auf Gewinn weiterspielen. Zur Zeitkontrolle nach knapp vier Stunden endete die Partie an Brett vier aber dann doch mit einem Unentschieden. Kurz darauf steuerte Oliver Weiß ein Remis am dritten Brett bei. Nach einem umkämpftem Mittelspiel unterlief Holger Namyslo an Brett sieben eine Ungenauigkeit, sein Gegner ließ aber die Siegchance aus. Als sich Namyslo wieder konsolidiert hatte, gab sein Gegenüber die Partie überraschend auf und verschaffte Biberach einen glücklichen Punkt. Trotz heftiger Gegenwehr musste André Fischer Brett zwei verloren geben. Andreas Schulze sicherte ein Remis an Brett acht. Thomas Oberst fuhr am fünften Brett in seiner dritten Saisonpartie den dritten Sieg ein und so stand nach insgesamt fünfeinhalb Stunden Spielzeit der knappe 4,5:3,5-Sieg für Biberach fest. Die TG I stellte damit den Anschluss an die Tabellenspitze her und trifft nun Anfang Dezember auf Zweitligaabsteiger SC Böblingen.

In der Kreisliga ging es für die TG III zum Bezirksligaabsteiger TSG Ehingen. TG-Zugang Manuel Mock dominierte seinen Gegner an Brett sieben von Beginn an und gewann. Jürgen Dollinger einigte sich am dritten Brett auf ein Remis. Kurz darauf holte Henrik Stolle den zweiten Sieg für die TG III an Brett sechs. Eine hervorragende Partie lieferte TG-Spitzenspieler Felix Funk ab und verbuchte einen vollen Punkt. Rückkehrer Andreas Ege konnte dann am fünften Brett den Sieg für Biberach III vorzeitig sicherstellen. Walter Scherer einigte sich daher an Brett zwei auf ein Remis. Herbert Körner verlor an Brett acht. Andreas Wegener stellte durch ein Remis den 5,5:2,5-Endstand für die TG III her. Biberach III belegt aktuell Tabellenplatz zwei.