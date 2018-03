TG Biberach I macht Klassenerhalt perfekt

Mit einem starken Auftritt hat die TG Biberach I trotz zahlreicher Ausfälle das Heimspiel gegen den Tabellendritten SC Weiler im Allgäu mit 4,5:3,5 gewonnen. Damit machte die TG I den Klassenerhalt perfekt. Derweil hatte die TG Biberach IV einige Aufstellungssorgen und verlor in der B-Klasse Süd mit 2,5:3,5 gegen den SK Markdorf IV.

Das Oberligateam musste am vorletzten Spieltag ohnehin schon auf zwei Stammspieler verzichten, kurzfristig kam noch ein krankheitsbedingter Ausfall hinzu. Weiler rückte unterdessen mit vier seiner sechs hochklassigen Spieler an, bekam allerdings insgesamt nur sieben Spieler zusammen. Daher ging die TG I mit Thomas Oberst an Brett zwei kampflos in Führung. Damit war zudem klar, dass die Biberacher an allen weiteren Brettern eher auf Sicherheit spielen konnten. So entschied sich Joachim Rothmund, der als Ersatz einsprang, am achten Brett ein Remisangebot anzunehmen. Nach dreieinhalb Stunden ließen André Fischer und Holger Namyslo an den Brettern drei und sechs weitere Remis folgen.

Von den restlichen vier Biberachern stand nur Bernhard Sinz stark unter Druck, während die anderen selbst auf Sieg spielten. Oliver Weiß erspielte sich am vierten Brett einen Vorteil und gewann letztlich. Unterdessen erlebte Rainer Birkenmaier ein nervenaufreibendes Auf und Ab. Er hatte einen Turm weniger, verfügte aber über zwei weit vorgerückte Bauern, mit denen er sich diverse Gewinnchancen verschaffen konnte. Da sein Gegner gut dagegenhielt, endete die Partie an Brett fünf mit einem gerechten Remis. TG-Spitzenspieler Sinz musste gegen Großmeister Vojtech Plat – Nummer sieben der tschechischen Rangliste – hingegen die Segel streichen. Beim Stand von 4:3 hing für Biberach alles von Vadim Reimche ab, der ebenso aushalf. An Brett sieben erreichte er eine Remisvariante und sicherte damit den Mannschaftssieg, der der TG I zum Klassenerhalt verhalf.

Unterbesetztes Perspektivteam

Die TG Biberach IV konnte nur mit fünf statt sechs Spielern zum SK Markdorf IV reisen und verlor in der B-Klasse Süd das vierte Brett kampflos. Diesen Rückstand versuchten die TG-Spieler danach vergebens auszugleichen. Dennis Kiefel verlor an Brett sechs schnell und deutlich. Spitzenspieler Felix Funk stellte zügig den Anschluss wieder her. Erik Hobson verlor hingegen schnell an Brett fünf. Am zweiten Brett sorgte Jonathan Engert nochmals für den Anschluss für die TG IV. Beim Stand von 2:3 musste nun Benedikt Pfeifer am dritten Brett gewinnen. Allerdings geriet er schon früh unter Druck und konnte die Partie stets nur im Gleichgewicht halten. Mehr als ein Remis war nicht möglich, sodass die TG IV letztlich mit 2,5:3,5 verlor. Mit 5:7 Punkten steht das Biberacher Perspektivteam nun auf einem sicheren Mittelfeldplatz.