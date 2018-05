TG Biberach I gelingt Sieg und Remis zum Auftakt in Stammheim

Beim ersten Spieltag in der Faustball-Verbandsliga in Stammheim hat die TG Biberach I 3:1 Punkte erzielt. Damit belegt die TG I den zweiten Tabellenplatz.

Dabei war das Team von Kapitän Uwe Kratz durch den Ausfall von Johannes Kuon und Nachwuchsspieler Tobias Schoch gehandicapt. Fabian Czekalla, Thomas Schikora, Valentin Ulrich und Peter Bucher hatten daher keine Wechslungsmöglichkeit. Gegen Schwieberdingen gelang dennoch gleich ein Dreisatzsieg (11:5, 11:9, 15:14). Auch gegen Gastgeber Stammheim verliefen Satz eins und zwei sehr eng (11:9, 12:10). Die gute Leistung konnte in beiden Folgesätzen aber nicht mehr abgerufen werden. Beide verlor Biberach I jeweils mit 7:11 zum 2:2-Endstand.

TG II verbucht 4:4 Punkte

Die TG Biberach II startete in der Bezirksliga mit einem Heimspieltag und steht mit 4:4 Punkten auf Rang vier in der Tabelle. Wegen der Absage einer Mannschaft war der Modus auf drei Spieltage mit je vier Spielen umgestellt worden. Bei schönem Wetter legten Kapitän Dirk Theoboldt, Alexander Schmid, Andreas Ulrich, Jan Theoboldt und Jürgen Schoch gegen den Titelfavoriten TSV Allmendingen trotz Niederlage (14:15, 13:15) einen guten Auftritt hin. Wegen des geänderten Spielplans folgte umgehend das Rückspiel. In diesem ließ der TSV der TG II keine Chance (7:11, 7:11). Nächster Gegner war Bad Buchau. Im ersten Satz ließ die TG den Badstädtern beim 11:6 keine Chance. Satz zwei holte sich der Gegner (12:10). Den entscheidenden dritten Satz konnte sich die TG II durch taktische Umstellung mit 11:7 zum 2:1-Endstand sichern. In der letzten Partie gegen Bad Waldsee bestand zu keiner Zeit eine Gefahr für die TG II, die mit 11:5 und 11:7 siegte.

Beim ersten Spieltag in der Frauen-Landesliga gewann die TG Biberach in Trichtingen beide Spiele und liegt nun mit 4:0 Punkten auf Rang zwei. Marion Fackler, Julia Borchert, Elena Bucher, Merve Köksal, Nadine Königsmann, Lara Kurz und Katja Spohrer mussten gegen Adelmannsfelden Satz eins abgeben, steigerten sich aber dann und gewannen das Spiel (8:11, 11:7, 11:4). Gegen Westerstetten waren alle drei Sätze heiß umkämpft. Satz eins ging mit 11:9 an die Biberacherinnen, Satz zwei mit demselben Ergebnis an Westerstetten und Satz drei mit 11:8 wiederum an die TG, was zum 2:1-Sieg reichte.