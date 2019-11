TG Biberach I fährt nach Neuenbürg

Den zweiten Spieltag in der Faustball-Schwabenliga bestreitet die TG Biberach I am Sonntag ab 14 Uhr in Neuenbürg. In den Spielen gegen den TV Vaihingen/Enz III und den Gastgeber TSV Dennach sollten sich die Biberacher steigern, um nicht schon zu Beginn der Hallenrunde vom Tabellenkeller aus agieren zu müssen. Beide TG-Gegner sind noch ungeschlagen.

Die TG Biberach II startet am Sonntag ab 10 Uhr in Riedlingen in die Bezirksliga-Hallensaison. Von den weiteren insgesamt sieben Teams in der Liga trifft Biberach II auf Riedlingen, Bad Buchau und Wasserburg. Kapitän Dirk Theoboldt hat in seinem Team neun weitere Spielerinnen und Spieler und strebt einen Mittelplatz an.

Den ersten Vorrundenspieltag zur württembergischen Meisterschaft bestreiten die beiden weiblichen U14-Faustballteams am Sonntag in Renningen. Dort geht es für insgesamt sechs Mannschaften darum, sich eine gute Ausgangsposition für die Endrunde zu schaffen, die am 26. Januar 2020 in Biberach stattfindet.

Die U16-Mädchen der TG Biberach bestreiten den ersten Vorrundenspieltag am Samstag in Stuttgart-Vaihingen. In dieser Altersgruppe spielen elf Teams in zwei Gruppen im Modus „jeder gegen jeden“ um die Teilnahme an der württembergischen Meisterschaft. Die jeweiligen Gruppenersten qualifizieren sich direkt für die Endrunde, die weiteren Teilnehmer werden in der Zwischenrunde ermittelt.