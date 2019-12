TG Biberach I bleibt erstmals ungeschlagen

Die TG Biberach I ist in der Faustball-Schwabenliga beim Heimspieltag in der BSZ-Halle erstmals in dieser Hallensaison ungeschlagen geblieben. Die TG I spielte zweimal unentschieden und zum Schluss wurde das wichtige Match gegen den TSV Illertissen gewonnen.

Im Spiel gegen den Tabellenfünften TV Trichtingen gewannen die Biberacher Satz eins (15:14). Der Auftritt in den nächsten beiden Sätzen war dann desolat, beide gingen verloren (5:11, 6:11). Die drohende Niederlage vor Augen fand die TG I zu ihrem fehlerfreien und druckvollen Spiel zurück und sicherte sich noch einen Punkt (11:4. Gegen den Vierten TSV Grafenau entwickelte sich erneut eine spannende Partie. Satz eins verlor die TG I (8:11), Durchgang zwei gewannen die Biberacher (11:8). Satz drei ging an den Gegner (11:9), ehe Biberach abermals noch das Remis perfekt machte (11:4). Das Duell der beiden abstiegsbedrohten Teams aus Biberach und Illertissen war von hoher Nervosität auf beiden Seiten geprägt und endete nach einem Vier-Satz-Krimi mit 3:1 für das Heimteam (11:7, 12:10, 11:13, 11:8). Die TG I verbesserte sich mit jetzt 8:12 Punkten auf Rang sechs und steht vor dem NLV Stuttgart-Vaihingen (5:15) und dem TSV Illertissen (4:16). Allerdings ist die Abstiegsgefahr noch nicht gebannt.

TG-Nachwuchs erreicht Endrunde

Beim Abschluss der U16-Vorrunde in Stuttgart-Vaihingen wurden die Biberacherinnen Julia Bucher, Katharina Merk, Jana Haberbosch, Carolin Rätz und Lorena Schöpflin ihrer Favoritenrolle gerecht. Das Team von Markus Hamberger gewann gegen den NLV Stuttgart-Vaihingen (11:2, 11:6), den VfB Stuttgart (10:7, 11:8) und den TV Veringendorf (11:5, 11:1). Damit blieb die TG Erster und qualifizierte sich direkt für die Endrunde der württembergischen Meisterschaft.

Wegen zahlreicher Ausfälle stand Trainer Markus Hamberger in Grafenau nur ein Rumpfteam mit vier U14-Faustballerinnen zur Verfügung. Die Partie gegen die TG II entfiel daher. Vom TV Vaihingen/Enz trennten sich Julia Bucher, Katharina Merk, Jana Haberbosch, Carolin Rätz und Lorena Schöpflin mit 1:1 (9:11, 11:6). Zum Abschluss der Vorrunde folgten souveräne Siege gegen den TSV Malmsheim (11:7, 11:4) und den TSV Grafenau (11:2, 11:2). Damit erreichte die TG I ebenfalls direkt die Endrunde der württembergischen Meisterschaft, die am 1. Februar in Biberach stattfindet.