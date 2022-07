TG Biberach holt in Ochsenbach 2:2 Punkte

An ihrem letzten Spieltag in der Faustball-Verbandsliga holte die erste Herren-Mannschaft der TG Biberach am Sonntag in Ochsenbach 2:2 Punkte und konnte ihren vierten Platz behaupten.

Im Spiel gegen den TV Waldrennach II wurden alle drei Sätze erst in der Endphase entschieden, jeweils mit dem besseren Ausgang für die TG Biberach zum 3:0-Erfolg (14:12, 11:6, 15:14). Hier waren letztlich die geringere Eigenfehlerquote und die Big Points auf Biberacher Seite entscheidend. Gegen Ochsenbach musste das Team umgestellt werden, mit Alexander Schmid im Angriff, da Uwe Kratz verletzungsbedingt ausfiel. Die vom Papier her klare 0:3-Niederlage (7:11, 8:11, 4:11) spiegelte nicht die gute Leistung der Biberacher wider. Aus einer stabilen Abwehr heraus konnte Angreifer Tobias Schoch immer wieder punkten und einige wenige Fehler gegen Ende der beiden ersten Sätze führten zum Spielverlust.

Damit konnte die TG sich nicht mehr in der Tabelle verbessern und blieb auf dem vierten Rang. In der diesjährigen Spielzeit war die Verbandsliga ausgeglichen wie noch nie. Die einen vier Teams kämpften um Titel und Aufstieg, die anderen vier gegen den Abstieg. Kapitän Kratz bilanzierte: „Wir sind zufrieden mit dem Endergebnis, hadern aber noch mit dem ersten Spieltag. Wir starteten mit 0:6 Punkten und verloren dabei gegen die Absteiger Heuchlingen und Illertissen.“