TG Biberach glückt Aufholjagd

Die Landesliga-Handballer der TG Biberach haben in der Mali-Halle einen 35:33 (13:17)-Heimsieg gegen die favorisierte SG Hofen/Hüttlingen eingefahren. Dabei glückte dem Team von Coach Harald Michaeler und Co-Spielertrainer Jan Wille nach einem zwischenzeitlichen Sieben-Tore-Rückstand eine Aufholjagd. Die TG geht damit als Tabellensechster (8:8 Punkte) in die Winterpause.

Die Gäste, die ersatzgeschwächt in die Partie gehen mussten, wurden vom Anpfiff weg ihrer Favoritenrolle gerecht und starteten stark. Die TG brauchte etwas, um in Schwung zu kommen. Vor allem in der Abwehr fehlte die nötige Durchschlagskraft und so kamen die Gäste immer wieder zu einfachen Toren. Im Angriff leistete sich Biberach zu Beginn noch zu viele einfache Fehler. So wuchs der Vorsprung der Gäste nach und nach über 2:4 und 3:9 auf 8:15 (23.) an. Alles schien so, als hätten die Biberacher nichts auszurichten. Doch so einfach wollte sich die TG nicht geschlagen geben. Drei Treffer vom Zehn-Tore-Mann Faris Hadzic leiteten dann die Wende ein. Bis zur Pause konnte Biberach auf 13:17 verkürzen.

In Halbzeit zwei kämpfte sich die TG weiter Tor um Tor heran. Vor allem die Einstellung wurde nun immer besser und so wuchs auch das Selbstvertrauen. Florian Kärcher (zum 17:20) und später erneut Hadzic (25:27) hielten die TG in Schlagdistanz. Kreisläufer Simon Krais erzielte schließlich den Anschlusstreffer (26:27). Die Biberacher waren nun gut im Spiel und zeigten sich von Minute zu Minute stärker. In der 53. Minute war es dann so weit: Mihail Sandu erzielte den verdienten Ausgleich zum 29:29. Die 240 Zuschauer sahen nun ein enges Spiel zweier kämpferisch starker Teams. In der 58. Minute war es dann erneut Sandu und im Anschluss Tobias Baumgart, die die TG mit 34:32 in Führung brachten. Diesen Vorsprung gab Biberach nicht mehr her und kam schließlich mit einem 35:33-Sieg ins Ziel.

Nach der Winterpause geht es am Samstag, 14. Januar 2023, für die TG Biberach mit dem Heimspiel gegen den Tabellendritten HSG Bargau/Bettringen weiter (Anwurf: 19.30 Uhr).