TG Biberach gewinnt Krimi

Zum Auftakt der zweiten Saisonhälfte in der Schach-Oberliga ist die TG Biberach im Unterland bei den SF Deizisau II gefordert gewesen. In einem nach TG-Angaben hochspannenden Krimi rissen die nominell schwächer besetzten Gäste dabei nach mehr als fünf Stunden das Ruder herum und trugen einen nicht unverdienten 4,5:3,5-Sieg gegen den Favoriten davon.

Die Vorzeichen standen vor der Partie der fünften Runde nicht gut für die TG Biberach. Deizisau II konnte auf seine Stammmannschaft zurückgreifen, war eher noch stärker besetzt als in der ersten Saisonhälfte und hatte allein drei internationale Meister an Bord. Biberach musste hingegen auf drei Spitzenspieler verzichten.

Zum Auftakt einigte sich Biberachs Achim Engelhart an Brett fünf nach ausgeglichenem Spielverlauf auf ein Remis. Andreas Schulze ließ nach leicht vorteilhaftem Spielverlauf am achten Brett einen weiteren halben Punkt folgen. Auch Rainer Birkenmaier holte gegen einen klar favorisierten Gegner an Brett drei ein Remis. Eine wilde Partie hatte sich derweil am zweiten Brett entwickelt, an dem Niklas Wunder lange auf Sieg spielte. Nach einem gegnerischen Konter und diversen Opfern auf beiden Seiten endete diese Partie per Dauerschach aber ebenso mit einem Remis.

Nach dreieinhalb Stunden brachte Stanislav Sokratov die TG erstmals in Führung. Er hatte seine Stellung Zug um Zug verbessert und entschied Brett sechs schließlich mit einem Damenopfer, bei dem sein Gegenüber die Dame abgeben musste, um ein Matt abzuwehren. Deizisau II schlug allerdings zurück und glich aus, nachdem Fabian Wunder in Zugzwang geriet, einen Bauern verlor und das Endspiel an Brett vier nicht halten konnte.

Derweil quälte Holger Namyslo mit einem Mehrbauern seinen Gegner an Brett sieben über 80 Züge. Stellungstechnisch war der Mehrbauer quasi wertlos, aber da Spitzenspieler Mack lange auf Verlust stand, musste Namyslo alles versuchen, um doch noch ein „Wunder“ möglich zu machen. Schlussendlich endete jedoch auch diese Partie mit einem Remis, dafür geschah nach mehr als fünf Stunden Spielzeit das „Wunder“ am Spitzenbrett. Mack hatte einen Bauern geopfert, aktives Spiel bekommen und die Dame für einen Turm und einen Läufer gewonnen. Das schwierige Endspiel behandelte er top und holte dadurch den entscheidenden Sieg. Die TG hatte damit „ohne Drei, aber mit zwei Assen im Ärmel“ (O-Ton Holger Namyslo) einen Krimi gewonnen und rückte in der Tabelle auf Platz fünf vor.