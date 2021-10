TG Biberach gewinnt beim Schlusslicht

Einen ungefährdeten 29:24 (16:11)-Auswärtserfolg hat die TG Biberach in der Handball-Landesliga beim Schlusslicht HSG Friedrichshafen-Fischbach gefeiert. Der kleine TG-Kader, nur neun Feldspieler konnten die Reise an den Bodensee mitmachen, überzeugte nach Aussage von Teammanager Arno Uttenweiler mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung.

Zu Anfang verlief die Partie bis zum 2:2-Zwischenstand noch ausgeglichen, danach konnte sich Biberach aber bereits bis auf 5:2 etwas absetzen. Die Häfler hielten allerdings dagegen und verkürzten bis zur 16. Minute auf 7:9. Biberachs Rechtsaußen und vierfacher Torschütze Timo Jans bemängelte gerade in der ersten Halbzeit zu wenig Tempo im Spiel der Blau-Gelben, nichtsdestotrotz setzten sich die Rißstädter bis zur 27. Minute mit 16:9 ab, die Einheimischen konnten bis zur Halbzeitpause nochmals auf 11:16 verkürzen.

Auch nach der Pause fanden die Bodenseestädter nochmals gut in die Partie, beim 13:16 war der TG-Vorsprung arg geschmolzen. Biberach konnte abermals zulegen, verschärfte nun die Geschwindigkeit, über 20:14 (40.) konnte der Abstand wieder ausgebaut werden. Dieses Mal ließ die TG auch nicht mehr locker, beim 27:18 in der 53. Minute war die Angelegenheit endgültig in trockenen Tüchern.

Biberach hatte immer wieder kurze „Schlendrian-Phasen“, so auch in den letzten Minuten, die Einheimischen konnten zum Schluss mit 24:29 das Ergebnis etwas erträglicher gestalten. Biberachs Timo Jans sah im Vergleich zum Saulgau-Spiel ein variableres Angriffspiel, die Außenspieler und Kreisläufer Kruse konnten besser ins Spiel eingebunden werden. Der Spielverlauf und die ausgeglichene Mannschaftsleistung ermöglichten es TG-Coach Gabriel Senciuc regelmäßig zu wechseln, um Kräfte zu schonen. In Anbetracht von vier Auswärtsspielen innerhalb von acht Tagen gilt es Ressourcen zu sichern und Kräfte zu bündeln.