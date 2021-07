TG Biberach gewinnt alle Matches in Bezirksoberliga

Das Bogensportteam der TG Biberach hat sich beim ersten Wettkampf in diesem Jahr auf den ersten Platz der Bezirksoberliga geschossen. Ausrichtender Verein war der Schützenverein Essendorf.

Durch die Corona-Beschränkungen in den vergangenen Monaten war ein Training nach TG-Angaben kaum möglich. Anika Herzig, Sandro Castrignanò, Stephanie Kolb und Isabel Herzig taten in den vergangenen Wochen einiges um dies wieder aufzuholen. Im ersten Match gegen den SV Egelfingen startete die TG mit einem Remis und drei gewonnenen Sätzen. Dadurch sicherte sich Biberach die zwei Matchpunkte aus dieser Begegnung. Gegen den BSV Ulm verloren die TG den ersten Satz, gab danach aber keinen weiteren ab. Gegen den SV Hitzkofen war Biberach in allen Sätzen überlegen und verbuchte so zwei weitere Matchpunkte

Frisch gestärkt ging es nach einer Pause in die zweite Runde. Da pandemiebedingt nur vier Vereine antraten, traf die TG erneut auf dieselben Gegner. Gegen den SV Egelfingen holten sich Biberach mit drei gewonnenen Sätzen die zwei Matchpunkte. Dies wiederholte das TG-Team gegen den BSV Ulm und den SV Hitzkofen. Die Bilanz des Tages: Mit nur einem Unentschiedenen, einem verlorenen Satz und 18 gewonnenen Durchgängen gewann die TG Biberach alle Matches und erreichte somit den ersten Rang in der Bezirksoberliga.