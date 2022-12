TG Biberach gelingt Premierensieg

Die Württembergliga-Handballerinnen der TG Biberach haben das Heimspiel gegen den VfL Waiblingen II mit 25:23 (16:9) gewonnen. Damit gelang der Mannschaft von Cheftrainer Florian Nowack gleichzeitig ein Premierensieg gegen den VfL II vor 150 Zuschauern in der Mali-Halle. Die TG geht so als Tabellenzweiter (15:3 Punkte) in die Winterpause.

Die Biberacherinnen legten eine ganz starke erste Halbzeit auf die Platte. Leonie Kuhn, Nadja Math per Siebenmeter, die erneut überragende Yvonne Schneider und Svenja Hardegger (2) sorgten mit ihren Toren für eine 5:2-Führung. Dazu kam eine starke Andrea Bretzel im Tor, die mit einigen Paraden ihren Vorderleuten zusätzliche Sicherheit gab. Überhaupt stand die TG-Abwehr sehr gut, zeigte eine hohe Laufbereitschaft und hatte das Angriffsspiel der Gäste gut im Griff. Vor allem das sonst so starke Tempospiel des VfL II kam kaum zur Geltung. Und auch im Angriff lief es aus TG-Sicht gut. Alle Spielerinnen agierten mutig und trugen ihren Teil zum größer werdenden Vorsprung bei. Math (3), Jessica Haas und Laura Groner (2) sorgten für eine 11:4-Führung (19.). Diesen Sieben-Tore-Vorsprung verteidigte Biberach bis zur Pause, vor allem weil auch Valentina Herth und Lena Krais auf der Rückraum-Mitte-Position clever Regie führten. Mit 16:9 für die TG ging es in die Kabinen.

In Halbzeit zwei war dann bei Biberach der Wurm drin, die TG leistete sich deutlich mehr einfache Fehler. Im Angriff wollte nicht mehr so viel gelingen. Einen 0:3-Lauf konnte Schneider mit einem schönen Tor durchbrechen. In Minute 38 erzielte Jenny Wagner das 18:13. Es folgte die schwächste Phase der Biberacherinnen, denn zwischen der 39. und 51. Minute gelang kein eigener Treffer mehr. Die Gäste verkürzten auf 19:20. Verlassen konnte sich die TG aber nach wie vor auf die Abwehr und Bretzel im Tor. Nach einer Auszeit lief es dann wieder etwas besser: Haas und Riedmüller erzielten wichtige Treffer und brachten die TG auf die Siegerstraße. In der Endphase präsentierte sich Biberach wieder etwas cleverer. Groner (2) und Schneider sorgten letztlich für den 25:23-Heimsieg. In der heimischen Mali-Halle blieb die TG damit in dieser Saison weiter ungeschlagen.

Ganz untätig wird die Mannschaft nun aber noch nicht sein. Zunächst wird weiter trainiert, ehe dann eine zweiwöchige Pause auf dem Programm steht. Das nächste Ligaspiel bestreitet die TG Biberach am Samstag, 14. Januar 2023, zu Hause gegen Hofen/Hüttlingen (Anwurf 17.30 Uhr).