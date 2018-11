TG Biberach gelingt der zweite Saisonsieg

Die Basketballer der TG Biberach haben am siebten Spieltag in der Bezirksliga Ost ihren zweiten Saisonsieg eingefahren. Die TG setzte sich mit 90:83 (39:38) auswärts gegen den TSB Ravensburg II durch. Nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge gegen Ulm und Ehingen, feierte Biberach damit den zweiten Saisonsieg. Zudem war es der erste Erfolg in fremder Halle in der laufenden Spielzeit.

Anders als in den vergangenen Spielen erwischte das Team von Trainer Martin Arens einen guten Auftakt in die Partie. Die TG lag nach einem schnellen Dreipunktspiel und guten Drives zum Korb schnell mit 10:2 in Front. Nach einer Auszeit kämpften sich die Gastgeber jedoch zurück in die Partie und verkürzten den Rückstand zum Ende des ersten Viertels auf 19:22 Im zweiten Viertel entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Biberach blieb in Führung, verpasste es aber, sich einen komfortableren Vorsprung zu erspielen. In der Defense fehlte es am nötigen Zugriff und auch die eine oder andere Schiedsrichterentscheidung brachte die TG wieder aus dem Konzept. Zur Halbzeitpause lag Ravensburg II nur noch knapp mit 38:39 hinten.

Auch nach dem Seitenwechsel konzentrierten sich beide Teams zunächst auf die eigene Offense. Während Ravensburg II immer wieder von der Freiwurflinie zu einfachen Punkten kam, präsentierte sich Biberach vor allem aus der Distanz sicher. Das dritte Viertel entschied die TG mit mit 30:22 für sich. Im letzten Viertel ließen die Biberacher nichts mehr anbrennen. Vor allem durch starke Drives von Spielmacher Martin Do kam die TG zu einfachen Punkten am Brett. Am Ende sicherte sich Biberach einen verdienten 90:83-Auswärtserfolg.

Am kommenden Sonntag, 2. Dezember, empfängt die TG die Scanplus Baskets Elchingen III in der Wilhelm-Leger-Halle (Spielbeginn: 19 Uhr).