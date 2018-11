TG Biberach geht in Ulm leer aus

Mit 92:98 (38:34) haben die Basketballer der TG Biberach in Neu-Ulm gegen die dritte Mannschaft von BBU 01 in der Bezirksliga Ost verloren. Es war die vierte Niederlage im fünften Spiel für das Team von Trainer Martin Arens und eine bittere noch dazu.

Die Biberacher wollten die jungen Nachwuchsspieler von Ratiopharm Ulm nicht ins Laufen kommen lassen, sondern das Tempo kontrollieren und die körperlichen Vorteile unter den Körben ausspielen. Diese Taktik ging zu Beginn des Spiels auch sehr gut auf. Mit einer 21:19-Führung gingen die Biberacher ins zweite Viertel. Auch gegen die Pressverteidigung der Ulmer lief der Ball relativ sicher, sodass die TG zur Halbzeit mit 38:34 vorn lag. Die Ulmer spielten schnell, hatten aber mit ihren Würfen von außen keinen Erfolg.

Dies sollte sich in der zweiten Halbzeit komplett ändern. Guard Moritz Heck traf im dritten Spielabschnitt fünf Dreier und erzielte allein 17 Punkte. Die Biberacher fingen an, unkontrolliert zu spielen, verloren den Ball und rotierten in der Verteidigung zu langsam. Dies bestraften die Ulmer nun gnadenlos. Die Biberacher konnten zwar einen 66:62-Vorsprung bis ins vierte Viertel halten. Das Problem war nur, dass die Ulmer fasst jeden Zweipunktewurf der TG mit einem Dreier konterten und so immer näher herankamen. Sieben Minuten vor Schluss lag der Gastgeber dann mit 73:70 in Front. Vor allem für Heck erschien der Korb nun riesig. Vier Dreier und 21 Punkte steuerte er im letzten Spielabschnitt bei. Die Biberacher blieben durch je neun Zähler von Bärtle und Falke immer in Schlagdistanz, konnten aber in der Defensive den Gegner nicht stoppen. Zudem verwarfen die Biberacher in dieser Phase fünf Freiwürfe. Die Ulmer zogen zwischenzeitlich auf zehn Punkte davon, welche die Biberacher nicht mehr aufholen konnten.

Aufseiten von BBU III erzielte Moritz Heck insgesamt 49 Punkte. Für Biberach war Benedikt Bärtle mit 26 Zählern am erfolgreichsten. Das nächste Spiel der TG steigt am Samstag, 17. November, um 17.30 Uhr zu Hause gegen den KSC Ehingen.