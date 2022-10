TG Biberach geht im Heimspiel leer aus

Die Regionalliga-Volleyballerinnen der TG Biberach haben das Heimspiel gegen die DJK Schwäbisch Gmünd mit 1:3 (13:25, 25:22, 21:25, 17:25) verloren. Während die Gäste dadurch die Tabellenspitze übernahmen, rangiert das Team von Trainer Dirk Lafarre mit einem Punkt auf dem vorletzten Platz.

Den besseren Einstieg in den ersten Satz erwischte Schwäbisch Gmünd. Die Gäste gingen schnell mit 5:0 in Führung. Das Spiel der Biberacherinnen war derweil durch Nervosität und Hektik im Aufbau geprägt, was sich im Satzergebnis von 13:25 widerspiegelte. Im zweiten Durchgang wurde „viel ruhiger und abgeklärt gespielt“, so TG-Trainer Lafarre. Durch eine verbesserte Annahme konnte das Angriffsspiel nun variantenreicher gestaltet werden. „Die konstanten Aufschläge in Verbindung mit der besseren Verwertung der eigenen Angriffe waren zudem der Schlüssel zum 25:22-Satzgewinn“, sagte Lafarre.

Zu Beginn von Satz drei behielten die Gastgeberinnen ihren Rhythmus bei und erkämpften sich so einen Vorsprung, Schwäbisch Gmünd lag so zeitweise mit fünf Punkte hinten. Trotz der Führung machte sich gegen Ende Unsicherheit im Spiel der TG breit, was schlussendlich zum 21:25-Satzverlust führte. Im vierten Durchgang setzten sich die Unsicherheit und die fehlende Konsequenz in allen Spielelementen der Biberacherinnen fort. Die Gäste bauten dadurch ihren Vorsprung über 10:2 auf 13:3 aus. Zwar schienen sich die Biberacherinnen dann wieder zu fangen und kamen näher heran. Der Rückstand war jedoch bereits zu deutlich, als das die TG noch eine Wende einleiten konnte. So ging auch Satz vier verdient an Schwäbisch Gmünd (17:25).

Als wertvollste Spielerin der TG wurde Kapitänin Annika Rueff ausgewählt. Jedoch konnten auch die Jugendspielerinnen Theresa Habrik und Tabea Willmann ihre Chance nutzen und ihr Können unter Beweis stellen. „Es wäre bei einem konstanteren Spiel deutlich mehr drin gewesen“, bilanzierte Lafarre.

Die Biberacherinnen gastieren nun am kommenden Samstag in Fellbach (Spielbeginn: 16.30 Uhr). Im Training soll nun daran gearbeitet werden, die nötige Sicherheit ins Spiel der Biberacherinnen zu bringen, um im Auswärtsspiel punkten zu können.