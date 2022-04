TG Biberach gastiert beim formstarken SV Remshalden

Die Württembergliga-Handballerinnen der TG Biberach treffen am Sonntag auswärts auf den achtplatzierten SV Remshalden. Anpfiff in der Stegwiesenhalle in Geradstetten ist um 14.30 Uhr.

Der SV Remshalden ist aktuell in sehr guter Form, so konnten die vergangenen beiden Partien gegen Neckarsulm II und Ludwigsburg jeweils gewonnen werden. Durch diese Punkte kletterte der SVR auf den achten Tabellenplatz und wird mit dem Abstieg nichts mehr zu tun haben. Im Hinrundenspiel in Biberach konnte die TG mit 17:12 gewinnen, zeigte damals eine überragende Abwehrleistung, aber gleichzeitig eine sehr maue Angriffsleistung.

Personell sieht es bei Biberach mittlerweile wieder besser aus. Zwar wird die TG laut Chefcoach Florian Nowack immer noch auf die ein oder andere Spielerin verzichten müssen, der Großteil hingegen kehrt in den Kader zurück und hat unter der Woche auch sehr gut trainiert. Mittlerweile hat die Mannschaft den Klassenerhalt geschafft und kann somit ganz ohne Druck in die letzten Saisonspiele gehen, die nach Ansicht von Nowack allesamt alles andere als einfach werden. So erwartet das TG-Trainerteam auch in Remshalden ein enges, kampfbetontes Spiel, in dem man richtig Gas geben will und es dem Heimteam möglichst schwer machen will. Dabei helfen kann dieses Mal auch wieder Jule Fischer, die sich für die Auswärtspartie spielbereit erklärt hat.