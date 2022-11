TG Biberach fordert Tabellenführer

Nach zweiwöchiger Spielpause sind die Volleyballerinnen der TG Biberach in der Regionalliga Süd am Samstag, 12. November, bei den Barock Volleys MTV Ludwigsburg zu Gast. Spielbeginn ist um 19 Uhr in der Alleenhalle West in Ludwigsburg.

Die ambitionierten Gastgeberinnen haben sich als Saisonziel den Aufstieg in die Dritte Liga gesetzt. Mit 13 Zählern auf dem Konto stehen sie auch im Moment auf dem ersten Platz der Tabelle. Die Ludwigsburgerinnen sind auch gegen das TG-Team, das mit vier Punkten den neunten Platz belegt, unter Zugzwang. Die Biberacherinnen haben hingegen nichts zu verlieren und können ohne Druck aufspielen.

In einem Freundschaftsspiel am vergangenen Freitag gegen den Drittligisten VfB Ulm ließ sich bei Biberach – trotz einer 1:3-Niederlage – wieder eine Steigerung gegenüber den bisherigen Ligaspielen erkennen. Wenn es der Mannschaft gelingt, an diese Leistung anzuknüpfen, dann dürfte es für Ludwigsburg kein einfaches Spiel werden.

„Schlüssel für ein gutes Spiel von unserer Seite wird der eigene Aufschlag und die Annahme des gegnerischen Aufschlags sein“, so TG-Trainer Dirk Lafarre. „Wenn die Saison bisher eins gezeigt hat, dann dass wir, wenn diese zwei Elemente liefen, auch insgesamt gut waren. Leider fehlte uns aber bisher die Konstanz.“