TG Biberach festigt Tabellenführung

Beim zweiten Spieltag in der Schwabenliga in Niedernhall haben die Faustballerinnen der TG Biberach zwei Siege gelandet. Damit festigte die TG die Tabellenführung mit 8:2 Punkten. Der TV Unterhaugstett II liegt mit 6:4 Zählern einen Rang hinter Biberach.

Zunächst mussten die Biberacherinnen gegen den Gastgeber TSV Niedernhall trotz einer großen Aufholjagd Satz eins mit 9:11 abgeben. Satz zwei und drei gingen danach an die TG (11:8, 11:6). Auch gegen den TSV Grafenau ging Satz eins mit 10:12 verloren. Nach einer Umstellung in der Abwehr und wegen weniger eigener Fehler holte sich Biberach dann die beiden folgenden Durchgänge (11:9, 11:2). „Wir haben heute die Tabellenführung verteidigt. Wir waren top motiviert unser Bestes zu geben, mit so einer mega Leistung hatten wir jedoch nicht gerechnet“, bilanzierte TG-Kapitänin Marion Fackler laut Mitteilung. „Wir können stolz auf uns sein.“