TG Biberach feiert gelungenen Saisonauftakt

Die Bezirksliga-Basketballer der TG Biberach sind mit einem Heimsieg in die neue Saison gestartet. Die Biberacher setzten mit 73:64 (31:26) gegen die BG Bodensee durch.

Die TG erwischte keinen allzu guten Start und lag nach fünf Minuten mit 5:10 in Rückstand. Während sich die Gäste aus Friedrichshafen mit zwei Dreiern in der Anfangsphase aus der Distanz treffsicher zeigten, ließen die TG-Herren einfache Punkte von der Freiwurflinie liegen. Mitte des ersten Viertels wendete sich das Blatt jedoch. Dank mehr Intensität in der Defensive drehte man die Begegnung mit einem 6:0-Lauf und baute die Führung am Ende des Viertels sogar auf 20:12 aus. Im zweiten Viertel entwickelte sich ein offener Schlagabtausch zwischen den beiden Mannschaften, bei denen es den Pirates gelang, den Rückstand zum Pausenpfiff auf fünf Punkte zu verkürzen.

Nach dem Seitenwechsel drehten die Biberacher ordentlich auf und zeigten sich vor allem aus der Distanz treffsicher. Mit vier Dreiern binnen vier Minuten zog man zum Ende des Viertels auf 19 Punkte davon. Im letzten Spielviertel erlaubten sich die TG-Basketballer zu viele einfache Fehler in der Offensive. Prompt kämpfte sich Bodensee erneut bis auf zehn Punkte heran. Ein Dagger von TG-Guard Daniel Renz knapp drei Minuten vor dem Ende zum 69:55 sorgte jedoch für die Vorentscheidung. In den Schlussminuten ließen sich die Biberacher den Sieg nicht mehr aus der Hand nehmen. Bester Werfer aufseiten der TG war Johannes Zeidler mit 22 Punkten, gefolgt von Benedikt Bärtle (16) und Kilian Rief (13).

Für die TG-Herren geht es am Sonntag, 16. Oktober, um 14 Uhr beim TV Wiblingen weiter.