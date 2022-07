TG Biberach feiert Erfolge in Freibad und Freiwasser

Die Schwimmabteilung der TG Biberach ist vom Achalm-Cup in Reutlingen mit 24 Medaillen und 36 Bestzeiten heimgekehrt. Leon Lein feierte zudem einen großen Erfolg. Er wurde in Heddesheim Baden-Württembergischer Meister im Freiwasser der Altersklasse 20. Er bewältigte kraftvoll und beherzt die 2500 m als Schnellster in seiner Altersklasse in einer Zeit von 33:48,82.

Mit 14 Schwimmerinnen und Schwimmern ging die TG in Reutlingen an den Start. „Zum Glück war der Wettkampf im Freibad. Bei 33 Grad Celsius mag ich mir nicht vorstellen, wie es in der Halle gewesen wäre“, beschreibt TG-Schwimmerin Ellen Grundl die Bedingungen. Die Hitze wirkte nicht leistungsmindernd, wie die Ergebnisse der TG-Schwimmer zeigen.

Die punktbeste Leistung erzielte Marleen Plachetka (2006) mit einer Zeit von 0:27,38 min. über 50 m Freistil. Dafür wurde ihr eine Goldmedaille umgehängt. Gold gewann sie ebenso über 100 m (1:01,28 min.) und 200 m Freistil (2:19,87). Außerdem freute sie sich sehr, dass sie über 400 m Freistil mit einer neuen Bestzeit in 4:55,85 unter fünf Minuten bleiben konnte und Platz vier belegte. Die meisten Goldmedaillen brachte Ellen Grundl mit nach Biberach: 50 m Brust (0:37,16), 100 m Brust (Vorlauf: 1:22,31, Finale: 1:22,14), 200 m Brust (2:56,77) und 200 m Freistil (2:25,52).

Nur eine Goldmedaille weniger ging an Leo Schreiber (2012). Er gewann über 50 m Rücken in 0:41,83, über 100 m Rücken in 1:32,70 und über 100 m Schmetterling in 1:44,60. Auch Hannah Späth (2005) wurde mit Gold belohnt. Sie gewann die 200 m Lagen in 3:00,74. Marie Stütz präsentierte sich in sehr guter Form. Sie startete dreimal und gewann drei Medaillen. Über 100 m Freistil wurde sie in 1:15,92 Zweite, über 200 Freistil in 2:51,41 Dritte, ebenso wie über 50 m Schmetterling in 0:40,06. Kirill Kataman (2008) kann auch stolz auf seine Medaillenausbeute sein. Er beendete die 50 m Schmetterling in 0:31,59 als Zweiter und die 200 m Lagen in 2:48,65 als Dritter. Der sechs Jahre jüngere Liam Grümmer (2014) tat es ihm nach und gewann Silber über 50 m Freistil in 0:52,62 und Bronze über 50 m Rücken in 0:59,85. Leon Lein (2002) zeigte in Reutlingen seine Stärke auf der längsten Strecke. Er kam auf Platz drei in der offenen Wertung über 400 m Freistil in 4:46,89. Auch Paul Thoma (2011) erkämpfte sich eine Bronzemedaille über 100 m Brust in 1:50,56. Leticia Schäfer (2007) konnte sich über sechs Bestzeiten freuen. Damit konnte sie sich über 50 m Freistil in 0:30,64 und über 50 m Rücken in 0:35,22 für die Baden-Württembergischen Meisterschaften in Karlsruhe qualifizieren. Auch Jana Durawa (2008) gelangen zwei erfreuliche Bestzeiten in 400 m Freistil 5:30,39 und 50 m Schmetterling 0:39,41. Anne Schilling (2009) konnte sich drei Mal unter den ersten zehn platzieren. Oscar Gandy (2010) und Anna Stütz (2013) gelangen gute Platzierungen in ihrer noch jungen Schwimmkarriere.