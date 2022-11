TG Biberach fegt Böblingen vom Brett

In der vorigen Runde hat es für die TG Biberach in der Schach-Oberliga noch eine herbe Schlappe in Schwäbisch-Gmünd gesetzt. Am Sonntag rehabilitierte sich die TG nun mit einem überzeugenden wie unerwarteten 5,5:2,5-Kantersieg zu Hause gegen Zweitligaabsteiger SC Böblingen.

Nach der desolaten 2:6-Niederlage bei der SG Schwäbisch-Gmünd in Runde zwei der Oberliga war der Frust und die Verunsicherung bei der TG groß. Die Böblinger reisten nun zwar nicht in Bestbesetzung, aber doch mit einer starken Mannschaft an. Die TG konnte ebenfalls nicht aus dem Vollen schöpfen, hatte mit Oliver Weiß aber einen spielstarken Edeljoker am achten Brett. Zum Auftakt überraschte Bernhard Sinz seinen arrivierten Gegner am Spitzenbrett mit einem Jänisch-Gambit. Dieser konnte die Stellung aber halten und so einigte man sich auf Remis. Ein weiteres Remis holte Wolfgang Mack an Brett drei. Weiß fuhr am achten Brett einen verdienten Sieg ein. Rainer Birkenmaier stand stellte an Brett sechs auf 3:1. Thomas Oberst versuchte sich am zweiten Brett kreativ zu verteidigen, musste aber die Waffen strecken. Achim Engelhart gewann derweil an Brett sieben sicher. Niklas Wunder dominierte das fünfte Brett nach Belieben. André Fischer verteidigte nach Zeitnot an Brett vier gut, holte ein verdientes Remis, und setzte damit den Schlusspunkt unter einen nach TG-Angaben beeindruckenden 5,5:2,5-Erfolg.