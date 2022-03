TG Biberach erwartet TSG Söflingen II

Im dritten Heimspiel in Folge trifft die TG Biberach am Samstag, 26. März, um 19.30 Uhr in der Handball-Landesliga auf die TSG Söflingen II. Der Spielort ist die PG-Halle in Biberach.

Die Reservemannschaft des Drittligisten Söflingen ist eines der Überraschungsteams in der Landesligasaison 2021/22. Der ursprüngliche Plan der Ulmer Vorstädter war es die Klasse zu erhalten, aktuell steht das Team von Trainer Werner Pointinger aber zurecht mit 16:6 Punkten sogar im vorderen Tabellendrittel.

Die Stärke der Söflinger liegt in der mannschaftlichen Geschlossenheit und im schnellen Umschaltspiel. Biberach musste dies in der Hinrunde leidvoll erfahren, die TG bestritt damals aufgrund der Schiedsrichterwirren und ersatzgeschwächt das vierte Spiel innerhalb von neun Tagen und unterlag deutlich mit 23:30. Söflingen II überrannte die TG seinerzeit förmlich, selbst in Bestbesetzung und unter regulären Bedingungen wäre es damals für die Rißstädter aber eine Herkulesaufgabe gewesen.

Für Biberach bedeutet es diesmal deshalb geduldig zu spielen und die erspielten Chancen konsequent zu verwerten. Ein rasches und konsequentes Rückzugsverhalten ist ebenso erforderlich, will man nicht in die blitzschnellen Söflinger Konter laufen. Darüber hinaus gilt es auch die Kreise des Landesliga-Toptorjägers Patrick Klöffel einzuengen.

Am vergangenen Wochenende verlor die TSG II etwas überraschend bei BW Feldkirch knapp. Allerdings relativiert sich das Ergebnis unter dem Aspekt, dass sich Torhüter Oliver Seifried früh im Spiel verletzte und mangels zweitem Torwart Torjäger Klöffel als Interimsgoalie fungieren musste.

Die personelle Situation bei der TG ist inzwischen wieder etwas angespannter. Manuel Kruse fehlt weiter verletzungsbedingt, Tilman Kuss und Julian Betz stehen studienbedingt nicht zur Verfügung, ferner sind aktuell drei Spieler in Quarantäne. TG-Coach Gabriel Senciuc muss einmal mehr improvisieren, sicherlich gäbe es damit wie so oft in dieser Saison Gründe genug das Spiel zu verlegen. Die TG möchte aber diese Saison so schnell wie möglich abschließen. Dies idealerweise mit dem dritten Heimsieg in Folge, um das nun positive Punktekonto weiter auszubauen. Im Gegensatz zu den letzten Heimspielen liegt die Favoritenrolle aber dieses Mal eindeutig bei den Gästen der TSG Söflingen II.