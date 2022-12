TG Biberach erwartet Spiel auf Augenhöhe

Die Württembergliga-Handballerinnen der TG Biberach treffen zum Jahresabschluss am Samstag auf die aktuell formstarke Zweitvertretung des Erstligisten VfL Waiblingen. Anpfiff der Partie beim großen Heimspieltag wird um 17.30 Uhr in der Mali-Halle sein.

Nach dem überraschenden Auswärtssieg beim Tabellendritten TV Flein am vergangenen Wochenende lag der Fokus bei der TG schnell auf der nächsten Partie gegen den VfL Waiblingen II. Trotz des einen oder anderen krankheits- und verletzungsbedingten Ausfalls verliefen die Trainingseinheiten sehr gut und mit der nötigen Einstellung.

Diese wird die TG auch brauchen, denn mit Waiblingen II kommt zwar der aktuelle Tabellenneunte in die Mali-Halle, doch der Blick auf die Tabelle trügt. Erstens hat sich das Team von Trainer Harald Beilschmied längst von einem sehr schlechten Saisonstart erholt und zweitens reicht bereits ein weiterer Sieg, um direkt auf Rang sechs vorzurücken. Auch die zuletzt gezeigten Leistungen waren stark. Einem Unentschieden gegen Weilstetten ließ der VfL II eine knappe Niederlage gegen den Tabellenführer Schmiden/Oeffingen und einen deutlichen Sieg gegen Reichenbach folgen. Die Formkurve zeigt also steil nach oben.

Dies ist kein Wunder beim Blick auf den Kader. Auf allen Positionen ist Waiblingen II stark und doppelt besetzt. Torgefährliche Rückraumspielerinnen gibt es genauso wie schnelle Außenspielerinnen und auch die Torhüterinnen können Spiele entscheiden. Beste Torschützinnen sind Carolin Lösch (45 Treffer) und Joanna Wenta (40). Die ehemalige Biberacherin Lara Kuhn ist derweil nicht darunter. Dies liegt aber daran, dass Kuhn lange an einer Daumenverletzung laborierte, nun aber wieder zurück auf der Platte ist.

Die Biberacherinnen werden auch in diesem Spiel wieder auf die eine oder andere Spielerin verzichten müssen, was laut TG-Chefcoach Florian Nowack an der Herangehensweise aber nichts ändern wird. Das Team will vor heimischem Publikum gewinnen, auch wenn das alles andere als einfach werden wird. Ankommen wird es auf die Abwehr. Das Angriffsspiel der TG hat derweil in den vergangenen Monaten eine deutliche Entwicklung genommen, ist strukturierter, geduldiger geworden. „Wir spielen mittlerweile immer öfter einen guten, schnellen Ball und erarbeiten uns gute Abschlusspositionen. Das gilt es natürlich auch am Samstag auf die Platte zu bringen“, so Co-Trainerin Daniela Ruf. Das TG-Trainerteam erwartet ein Spiel zweier Teams auf Augenhöhe.