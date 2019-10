TG Biberach erkämpft Punkt in Urach

Durch eine erstklassige Mannschaftsleistung haben sich die ersatzgeschwächten Württembergliga-Handballerinnen der TG Biberach ein 22:22 beim TSV Urach erkämpft. Dabei sah die junge TG-Mannschaft lange wie der sichere Verlierer aus, bewies aber eine tolle Moral und holte sich durch einen Treffer zwei Sekunden vor dem Ende noch einen verdienten Punkt.

Es war das erwartet schwere Spiel für die TG, die nur sehr behäbig in die Partie kam. Zu Beginn hatte Biberach Probleme, sich auf den starken Angriff der Uracherinnen einzustellen. Auch im eigenen Angriff lief es zunächst nicht rund. Die logische Konsequenz war ein Zwei-Tore-Rückstand für die TG gleich zu Beginn der Partie (1:3, 2:4). So richtig besser agierten Biberacherinnen auch in der Folge nichtn. Eine zu hohe Fehlwurfquote im Angriff war ein Grund für den Sechs-Tore-Rückstand nach 18 Minuten (5:11). Danach legte die TG einen Gang zu. Drei Tore in Folge durch Lara Kuhn und Lissy Branz ließen wieder Hoffnung aufkommen. Den Schlusspunkt kurz vor der Pause setzte dann Jenny Wagner mit dem Treffer zum 11:14.

Spannende Schlussphase

Nach dem Seitenwechsel legte die TG vor allem in der Abwehr zu, was Wirkung zeigte. Nur noch acht Treffer gelangen Urach in Hälfte zwei. Im Angriff spielten die Biberacherinnen nun deutlich kontrollierter und geduldiger. Urach bekam zunehmend Probleme mit der immer besseren TG-Abwehr bekam. Aufgrund der sehr geringen Wechselmöglichkeiten investierten die Biberacherinnen viel Laufarbeit. Der Lohn war der 18:18-Ausgleich durch Jessica Haas (45.). Die wenigen Zuschauer sahen nun ein enges Spiel und eine spannende Schlussphase. Zunächst gelang der starken Uracherin Merit Deutscher per Siebenmeter der Führungstreffer zum 22:21. Nach einer Auszeit eine Minute vor dem Ende der Partie verpasste es die TG den Ausgleich zu erzielen. Urach war nun in Ballbesitz. Die TG stellte auf eine 5:1-Abwehr um, mit Yvonne Schneider vorn in der Mitte. Sie war es dann auch, die wenige Sekunden vor dem Ende der Partie den Ball klaute, sich auch von einem groben Foulspiel nicht bremsen ließ, und verwandelte und schließlich den Treffer zum 22:22-Endstand markierte.

„Gegen Ende der ersten Halbzeit hatten wir die Partie bereits verloren. Es war nicht unser Tag, handballerisch hat vieles nicht geklappt und unser Matchplan wollte auch nicht so richtig aufgehen“, hieß es nach der Partie von Seiten des TG-Trainerteams. „Was die Mädels dann aber kämpferisch und läuferisch gezeigt haben, war spitze. Der Punkt ist absolut verdient. Mit diesem können wir total zufrieden sein.“ Für die TG steht nun ein spielfreies Wochenende an, ehe Biberach dann auswärts auf den TV Weilstetten treffen wird.