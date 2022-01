TG Biberach enttäuscht erneut

Eine weitere Auswärtsniederlage hat die TG Biberach in der Handball-Landesliga bei der MTG Wangen II kassiert. Nach der 28:33 (14:14)-Schlappe ist Biberach nunmehr mit 6:10 Punkten bedrohlich nahe an die Abstiegszone gerückt. TG-Trainer Gabriel Senciuc zeigte sich ob der gebotenen Leistung sehr enttäuscht.

Die Fehler ziehen sich durch die ganze Saison, beziehungsweise wiederholen sich. Sobald eine Mannschaft die sogenannte schnelle Mitte oder zweite Welle sucht, stehen viele TG-Spieler Spalier. So geschehen auch gegen Wangen II. TG-Linksaußen Baumgart hieb in die gleiche Kerbe und bemängelte neben dem mangelhaften Rückzugsverhalten ein zu nervöses Spiel im Angriff. In der Summe dann zu wenig, um überhaupt ein Spiel zu gewinnen. Die TG muss sich nun schnellstens ihrer alten Tugenden besinnen, um ein böses Erwachen zu verhindern.

Dabei lief die Partie gegen Wangen II anfänglich nicht einmal schlecht für die TG. Biberach kam im Allgäu ordentlich ins Spiel, nach sieben Spielminuten leuchtete ein vielversprechendes 5:2-Vorsprung an der Hallentafel auf. Die Hoffnung bekam aber einen jähen Dämpfer, innerhalb der folgenden sieben Minuten geriet Biberach mit 6:7 in Rückstand. Die TG konnte nochmals gegenhalten und ging bis zur 23. Minute über 7:10 mit 12:9 in Führung. Danach brachen jedoch alle Dämme, Biberach lief ständig in Gegenstöße beziehungsweise in die gegnerische zweite Welle. Wangen II glich bis zur Halbzeit zum 14:14 aus.

Die zweite Hälfte war aus Biberacher Sicht beispiellos schlecht. Die Einheimischen zogen sofort davon, in der 40. Spielminute stand es bereits 22:17 für die Allgäuer. Die Messe war damit praktisch gelesen, die Rissstädter waren nicht mehr in der Lage zu kontern und zogen am Ende verdient mit 28:33 den Kürzeren. Sollte nicht eine unmittelbare Leistungssteigerung erfolgen, dann droht auch am kommenden Wochenende im Heimspiel gegen Hohenems eine Niederlage.