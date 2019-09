TG Biberach entscheidet knappes Duell für sich

Die Landesliga-Handballer der TG Biberach haben auch ihr zweites Heimspiel gewonnen. In einer bis zum Schluss spannenden Begegnung behielt die Mannschaft von Trainer Dominic Ellek gegen die HSG Bargau-Bettringen mit 23:22 (9:10) die Oberhand.

Viele Wendungen erlebten die Handballfans in der Biberacher PG-Halle am Samstagabend. Nachdem die erste Halbzeit ausgeglichen verlaufen war, konnten sich im zweiten Durchgang zuerst die Gäste absetzen, ehe die TG zum Zwischenspurt ansetzte. Am Ende waren beide Teams wieder gleichauf und die TG konnte dank ihrer starken Kampfkraft und dem Publikum im Rücken den Sieg eintüten.

„Wir sind überglücklich, dass wir heute das bessere Ende für uns hatten“, lautete der erste Kommentar von TG-Trainer Dominic Ellek. „Das Spiel war von den Abwehrreihen geprägt, die auf beiden Seiten eine körperbetonte und sehr gute Leistung zeigten.“ Vor allem in der ersten Halbzeit konnte der Biberacher Abwehrverbund überzeugen, das Zusammenspiel zwischen Deckung und Torhüter Simon Ellek funktionierte gut und so fanden nur wenige Bettringer Versuche den Weg ins Biberacher Gehäuse. „In dieser Phase hätten wir uns ein wenig absetzen können, allerdings haben wir im Angriff teilweise zu früh abgeschlossen oder hatten technische Fehler im Spiel“, erklärt Ellek die Situation in der ersten Hälfte.

HSG zieht nach der Pause davon

In der zweiten Hälfte war es erst die HSG, die das Heft in die Hand nahm und in der 38. Minute durch einen Treffer von Marcel Spindler auf 12:15 stellte. Doch die TG besann sich fortan auf ihre Stärken und vor allem Bogdan Botezatu im Angriff spielte effizient und hielt die TG im Spiel. Die Blau-Gelben konnten nicht nur ausgleichen, sie setzten sich dank einer weiterhin couragierten Abwehrarbeit und einiger Paraden Elleks ab.

Das 21:17 in der 51. Minute durch Jan Wille, an diesem Abend mit sechs Treffern bester TG-Torschütze, schien die Vorentscheidung zu sein, doch HSG-Trainer Klaus Schwenk stellte nun auf eine offensive 4:2-Deckung ab, die den TG-Angriff vor Probleme stellte: „Wir haben anstatt den Sack zuzumachen, blöde technische Fehler produziert“, so Ellek. In der 56. Spielminute erzielte Manuel Stelzer den Anschlusstreffer für die HSG. Auf der Gegenseite war es für die TG zwei Minuten vor Spielende Simon Krais, der einen Abpraller vom Kreis verwertete und auf 23:21 stellte. Die HSG kam zum erneuten Anschluss und hatte nach einem Fehlwurf der TG im Angriff sogar noch 15 Sekunden Zeit, um einen weiteren Angriff zum Ausgleich zu verwerten. Doch wieder einmal war es das Prunkstück der TG an diesem Abend, die Abwehr, die für den Sieg sorgte. Die HSG schaffte es nicht mehr, ein Tor zu erzielen und so war es die TG, die sich die zwei Punkte sicherte.

„Bettringen war heute der erwartet starke Gegner. Sie haben eine hervorragende Abwehr gespielt und ich bin glücklich, dass wir so gut dagegengehalten haben und uns den Sieg gesichert haben“, resümierte Ellek nach der Begegnung. Für die TG geht es am kommenden Samstag, 5. Oktober, um 20.15 Uhr mit einem Auswärtsspiel bei der HSG Friedrichshafen-Fischbach weiter.