TG Biberach entführt zwei Punkte aus Remshalden

Etwas überraschend und glücklich haben die Württembergliga-Handballerinnen der TG Biberach auch ihr drittes Saisonspiel gewonnen. Beim knappen 25:22 (10:10)-Auswärtserfolg beim SV Remshalden zeigte die Mannschaft von Trainer Florian Nowack erneut großes Kämpferherz und behielt in den entscheidenden Momenten einen kühlen Kopf. Mit nunmehr 6:0 Punkten steht die TG auf dem vierten Tabellenplatz.

Nicht ganz zu erwarten war der Auswärtserfolg, weil das TG-Trainerteam gleich mehrere Baustellen hatte, was das Personal anging. Zunächst musste der Ausfall von Torhüterin Andrea Bretzel kompensiert werden, Feldspielerin Valentina Herth übernahm diese Position. Da Herth im Tor stand und auch Lena Krais fehlte, war Rebecca Riedmüller plötzlich allein auf der Spielmacherposition, weshalb Lea Unterfrauner zur Unterstützung von der rechten Seite in die Mitte rückte. Am Kreis fehlte Sarah Wagner, dafür rutschte Johanna Baur in den Kader – zuletzt war dies in der Saison 2017/18 der Fall. Die TG stellte sich auf ein enges Spiel in der Stegwiesenhalle ein. „Wir wollten unser eigenes Tor mit viel Laufbereitschaft und mit viel Kampf verteidigen“, so Kreisläuferin Jessica Haas. „Es war klar, das wir Valti im Tor unterstützen und richtig gut verteidigen müssen.“

Biberach startete gut in die Partie. Nach Toren von Yvonne Schneider, Haas, Nadja Math und Anne Münzer lag die TG mit 4:2 in Führung. Die Abwehr stand von Beginn an gut und kompakt. Wenn die Gastgeberinnen erfolgreich waren, dann meist über präzise Rückraumwürfe. Im Angriff dagegen tat sich die TG etwas schwerer. Zwar schafften es die Biberacherinnen geduldig zu spielen und sich meist gute Torchancen zu erspielen, insgesamt fehlte aber die letzte Konsequenz im Abschluss. So sahen die Zuschauer wenig Tore und beim Stand von 10:10 ging es in die Halbzeitpause.

Durch Treffer von Math, Schneider und Svenja Hardegger ging die TG nach dem Wechsel zunächst wieder in Führung (13:11). Zwei Tore der Neu-Remshalderin Antonia Kübler, die in der Vorsaison noch in Ludwigsburg aktiv war, sorgten dann wieder für den Ausgleich (13:13). Die TG zeigte in der Abwehr mit Herth im Tor weiter eine klasse Leistung, tat sich im Angriff aber nach wie vor schwer tat. In Minute 43. Minute gingen die Gastgeberinnen durch Melissa Hick, die am Ende mit insgesamt zehn Treffern beste Schützin bei Remshalden war, erstmals in Führung (16:15). Es sollte aus TG-Sicht zum Glück die einzige Führung des SVR bleiben. Bis zum 22:22 2:30 Minuten vor Schluss blieb es eng. Nach dem Führungstreffer von Schneider, einer tollen Parade von Herth und zwei Auszeiten später behielten die Biberacherinnen trotz Manndeckung einen kühlen Kopf und trafen durch Münzer zur Entscheidung (24:22). Leonie Kuhn blieb dann der letzte Treffer zum 25:22 wenige Sekunden vor Schluss vorbehalten.

Die Freude und der Jubel aufseiten der TG war groß. Letztlich wäre aufgrund des Spielverlaufs auch ein Unentschieden gerecht gewesen, doch diesmal war die nötige Cleverness aufseiten der Biberacherinnen. Ein kleines Jubiläum hatte Flügelflitzerin Annki Branz zu feiern, die zum 50. Mal das Biberacher Trikot in der Württembergliga trug.