TG Biberach empfängt Ligarivale TV Uhingen

Das Losglück ist der TG Biberach hold gewesen: In der ersten Runde des Württembergischen Handballpokals erwischten die Kreisstädter ein Heimspiel gegen den Ligarivalen TV Uhingen. Anpfiff der Partie ist am Samstag um 19 Uhr in der PG-Halle.

Biberachs Trainerteam hat das Spiel bewusst in ein Trainingslager eingebettet, auch mit dem Risiko, dass der ein oder andere TG-Akteur zu diesem Spiel schwere Beine haben könnte. Dennoch wollen Betz und Co. das erste Pflichtspiel der Saison gewinnen. Dass der TV Uhingen ein unbequemer kampfstarker Gegner ist, verspürte Biberach in der abgelaufenen Runde, als man im letzten Saisonspiel in Uhingen eine Niederlage hinnehmen musste. TG-Trainer Popa sieht diese Partie ein wenig als Testspiel unter Wettkampfbedingungen. Welche Namen er dabei ins Rennen schickt, ist noch offen, ein Großteil der Zugänge dürfte aber zum Zuge kommen. Bedingt durch den Umbruch im Team (SZ berichtete) stottert besonders im Angriff der TG-Motor noch etwas, während hingegen die Defensive schon sehr gut funktioniert.