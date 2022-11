TG Biberach bleibt ungeschlagen

Erneut haben es die Württembergliga-Handballerinnen der TG Biberach spannend gemacht: Beim Auswärtsspiel in Schwaikheim stand nach großem Kampf und doppelter Aufholjagd am Ende ein 22:22 auf der Anzeigetafel in der Fritz-Ulrich-Halle. Durch diesen etwas überraschenden Punktgewinn bleiben die Biberacherinnen ungeschlagen und sind aktuell Tabellendritter.

Es sollte das erwartete schwere Spiel gegen die Sportfreunde Schwaikheim werden, die zu den stärksten Teams der Liga gehören. Die TG startete trotz der ein oder anderen personellen Umstellung gut in die Partie. Nadja Math, Lea Unterfrauner und Yvonne Schneider brachten Biberach mit 3:1 in Führung. Die TG-Abwehr zeigte von Beginn an Einsatzbereitschaft und hatte die schnellen Schwaikheimerinnen gut im Griff. Im Angriff tat sich die TG gegen die offensive SF-Abwehr zunächst etwas schwer, spielte aber größtenteils mit der nötigen Ruhe. Dennoch leistete sich die TG einige Fehler zu viel im Angriffsspiel. Nach dem Zwischenstand von 5:5 (16.) konnten sich die Gastgeberinnen absetzen und lagen zur Pause mit 12:8 vorn.

Im zweiten Durchgang brachten Schneider, Math und Svenja Hardegger durch ihre Tore die TG auf 11:12 heran. Erst nach acht Minuten gelang Schwaikheim der erste eigene Treffer. Lynn Kummer glich für die TG aus (13:13/40.). In dieser Phase beeindruckte vor allem die TG-Abwehr um Torhüterin Andrea Bretzel. Aber erneut konnten sich die Gastgeberinnen – angeführt von Janina Eggstein – auf 16:13 absetzen. Dies sollte jedoch keine Vorentscheidung sein, denn nach einer Auszeit gelangen Math und Leonie Kuhn weitere Treffer zum 16:16. Trotz weiterer Rückstande behielt die TG auch in der Schlussphase einen kühlen Kopf und konnte sich am Ende über ein 22:22-Unentschieden freuen.

Für die Biberacherinnen bedeutete dies den ersten Punktgewinn in Schwaikheim überhaupt. „Es war eine tolle Leistung der ganzen Mannschaft“, so TG-Coach Florian Nowack.