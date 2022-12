TG Biberach bleibt in Oberndorf erneut sieglos

Trotz verbessertem Auftreten ist den Faustballerinnen der TG Biberach in der 2. Bundesliga Süd am letzten Spieltag des Jahres in Oberndorf kein Punktgewinn gelungen. Das von Nadine Königsmann und Alexander Schmid betreute Team trat im Auftaktmatch gegen den Tabellenzweiten SV Energie Görlitz an. Zunächst ging Satz eins mit 11:7 an den Gegner. Durchgang zwei verlief nach TG-Angaben bis zum Stand von 14:14 heiß umkämpft. Mit dem nächsten Punktgewinn tütete Görlitz den 15:14-Satzgewinn ein. Mit dem 11:6 in Satz drei sicherte sich Görlitz den 3:0-Erfolg.

Die zweite Begegnung gegen den fünftplatzierten TV Schwabach begann Biberach mit einer geschlossenen Leistung und konnte Satz eins mit 11:8 gewinnen. Durchgang zwei war bis gegen Ende ausgeglichen, ging dann jedoch mit 11:9 an die Schwabacherinnen. In Satz drei lief bei der TG nur noch wenig zusammen. Er endete mit 4:11 aus Biberacher Sicht. Trotz Aufbäumens im vierten Durchgang musste die TG diesen mit 8:11 an Schwabach zum 1:3-Endstand abgegeben und steht so nun mit 0:16 Punkten als Tabellenletzter da.

Am ersten Spieltag nach der Winterpause muss die TG am Sonntag, 22. Januar (Beginn: 11 Uhr), in Rot an der Rot antreten. Dort trifft die TG auf den ASV Veitsbronn und den SV Tannheim.