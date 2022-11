TG Biberach bleibt in Heidelberg ohne Satzgewinn

Die Volleyballerinnen der TG Biberach haben in der Regionalliga Süd beim Heidelberger TV mit 0:3 (20:25, 19:25, 16:25) verloren. Der Spielverlauf war dabei jedoch weniger eindeutig, als es Ergebnis letztlich aussagte. Im Vergleich zum vorangegangenen Heimspiel gegen Tübingen, zeigte das Team von Trainer Dirk Lafarre eine deutliche Steigerung.

Im ersten Satz erwischten die Gastgeberinnen den besseren Start. Trotz stabiler Annahme wirkten die Angriffsaktionen der TG nervös, wodurch zu Beginn einige Punkte verschenkt wurden. Daher konnten sich die Heidelbergerinnen bereits früh mit 7:2 absetzen. Nach und nach fanden die Biberacherinnen aber besser ins Spiel und agierten ruhiger. Die TG konnte sich so nochmals auf 18:22 herankämpfen. Die Heidelbergerinnen ließen sich dadurch jedoch nicht beeindrucken und sicherten sich den Satz mit 25:20.

Der zweite Durchgang startete mit umkämpften und langen Ballwechseln. Gute Annahmen und Abwehraktionen ermöglichten der TG ein variables Angriffsspiel. Bis zum 14:14 sahen die Zuschauer ein Spiel auf Augenhöhe. Vermehrte Fehler im Aufschlag und Abstimmungsprobleme in der Annahme der Biberacherinnen machten es den Gastgeberinnen dann allerdings letztlich aber einfach, sich abzusetzen und den Satz mit 25:19 für sich zu entscheiden.

Im dritten Durchgang ging es zunächst wieder eng zu. Bis zur Mitte des Satzes zeigten die Biberacherinnen eine gute Leistung und entschieden insbesondere lange Ballwechsel durch Kampf- und Teamgeist für sich. Ab dem 14:16 fehlte der TG dann die notwendige Konstanz in den eigenen Aktionen. Deshalb ging auch dieser Satz verdient und damit der Sieg an die Heidelbergerinnen (25:16). Wertvollste Spielerin der TG wurde Carolin Ott, die nicht nur im Zuspiel, sondern auch im Angriff punktete.

„Wir spielen jedes Mal mit und zeigen ein gutes Volleyball. Aber in jedem Satz haben wir Phasen, in denen uns die Nerven im Aufschlag versagen oder die Konzentration in der Annahme nachlässt“, bilanzierte TG-Trainer Lafarre. „Dass wir es besser können, zeigen die langen Ballwechsel. Sobald wir konzentriert und vor allem ruhig die Ballwechsel zu Ende spielen, sichern wir uns auch den Punkt. Es ist mittlerweile nur noch eine Frage des Kopfes und der Einstellung bei uns.“

Der Fokus der TG ist nun auf die Vorbereitung auf das nächste Heimspiel gegen den direkten Tabellennachbarn aus Mannheim am 10. Dezember um 19 Uhr in der Wilhelm-Leger-Halle gerichtet.