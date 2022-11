TG Biberach bezwingt TSV Dennach

(sz) - Die Faustballer der TG Biberach haben beim Heimspieltag in der Schwabenliga in der BSZ-Halle zwei anspruchsvolle Begegnungen zu bestreiten gehabt. Zu Gast waren der TSV Dennach und der Tabellenführer TV Vaihingen/Enz III.

Nach der 0:3-Auftaktniederlage des TSV Illertissen gegen den NLV Vaihingen trat die TG gegen den TSV Dennach an. Die TG-Spieler boten von Beginn an eine homogene Mannschaftsleitung, beginnend mit einer soliden Abwehr, gutem Spielaufbau und druckvollen Angriffen. Dies spiegelte sich auch im Ergebnis wider, die TG siegte in drei Sätzen (11:7, 11:7, 11:6).

Gegen den Tabellenführer TV Vaihingen/Enz III dagegen fand die Heimmannschaft in Satz eins und zwei laut Mitteilung nicht zu der vorher gezeigten Leistung und geriet in Rückstand (7:11, 4:11). Erst in Satz drei verbesserte sich das Spiel der TG, wobei die routinierten Vaihinger auch hier mit 11:9 siegten und damit das Spiel mit 3:0 für sich entschieden. Damit festigte Vaihingen/Enz III den ersten Rang (9:1 Punkte). Die TG belegt mit 6:4 Punkten aktuell Platz vier.