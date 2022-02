TG Biberach bezwingt SK Schmiden/Cannstatt

Die TG Biberach hat in der Schach-Oberliga beim starken SK Schmiden/Cannstatt lange zittern müssen, ehe dank Edelreservist Markus Mock ein 4,5:3,5-Erfolg festgestanden hat. Dadurch kann die TG nun auf Tabellenplatz zwei schielen.

Bei Biberach fehlten einige etablierte Spieler, der Gastgeber musste einige kurzfristige Ausfälle verkraften und konnte nur zu sechst antreten. TG-Spitzenspieler Stanislav Sokratov und Thomas Oberst, für Brett drei vorgesehen, mussten daher unverrichteter Dinge, aber mit kampflosem Punktgewinn direkt wieder abreisen. Die 2:0-Führung war jedoch kein Ruhekissen für die TG. Rainer Birkenmaier und Achim Engelhart am fünften und vierten Brett ließen es vorsichtig angehen und steuerten relativ zügig und rasch hintereinander ein Remis an. Derweil stand der aus Landshut angereiste TG-Edelreservist Markus Mock schwer unter Druck, sorgte aber letztlich doch für die Entscheidung. An Brett acht hielt Mocks Stellung Stand, er sammelte ein paar Figuren ein und entschied die Partie per Konter für sich. Nach dem unerwarteten Sieg stand es 4:1 für die TG.

Im Anschluss blies Schmiden/Cannstatt zur Aufholjagd. Da sein Gegenüber überzogen hatte, stand Vadim Reimche am siebten Brett eigentlich besser, konnte aber den Sack nicht zumachen. Sein Gegner berappelte sich, gewann erst eine Figur und am Ende auch die Partie. Holger Namyslo leistete sich ein paar Ungenauigkeiten, die sein Gegner sofort ausnutzte und mit gutem Figurenspiel das ganze Brett sechs dominierte. Zwar versuchte Namyslo noch dagegenzuhalten, aber die Niederlage zum 4:3-Zwischenstand für die TG war nicht mehr aufzuhalten. Somit lag der Druck bei André Fischer am zweiten Brett. Nach vielen Stunden, vielen Zügen und mehreren Partieformularen konnte sich der Biberacher ein Remis sichern und der Biberacher Sieg war besiegelt.