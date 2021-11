TG Biberach bezwingt Angstgegner

Die TG Biberach hat am zweiten Spieltag der Schach-Oberliga zu Hause den SK Bebenhausen bezwungen. Der hatte sich in den vergangenen Jahren quasi zum Angstgegner der TG entwickelt. Dank eines starken Auftritts gelang den Biberachern diesmal aber ein hoch verdienten 5:3-Erfolg.

In den vergangenen Jahren musste die TG Biberach gegen Bebenhausen diverse knappe und unglückliche Niederlagen hinnehmen. 2017 kostete es den Zweitligaaufstieg, 2019 brachte es den Abstieg am letzten Spieltag. Diesmal kam es anders. TG-Spitzenspieler Bernhard Sinz erzwang per Dauerschach eine Punkteteilung. Thomas Oberst sicherte sich an Brett vier Zug um Zug mehr Vorteile und gewann schlussendlich. Ein ähnlicher Verlauf zeichnete sich eigentlich zudem bei Rainer Birkenmaier ab, der am sechsten Brett dann aber nochmals schwer in Bedrängnis geriet und letztlich ein Remis erreichte.

Am zweiten Brett schnürte Stanislav Sokratov seinen Gegenüber ein und baute die TG-Führung auf 3:1 aus. Anschließend schlug Bebenhausen jedoch zurück. Zunächst musste Achim Engelhart am fünften Brett die Waffen strecken. Danach ging Brett acht zum 3:3-Ausgleich verloren durch eine Niederlage von Markus Mock. Trotz der Rückschläge behielt TG-Routinier Holger Namyslo die Nerven, spielte geduldig, und ließ sich mit starkem Schlussspurt den vollen Punkt am siebten Brett nicht mehr nehmen. Somit konnte Wolfgang Mack den Deckel für die TG draufmachen. Schlussendlich wickelte er am dritten Brett ein Damenendspiel ab, das er sehr sicher zum 5:3-Endstand gewann.

Nach dem knappen Pflichtsieg gegen Mitaufsteiger Weiße Dame Ulm zum Auftakt ließen die Biberacher somit einen souveränen Erfolg gegen einen Angstgegner folgen. Mit 4:0 Punkten kann die TG jetzt entspannt zum starken Heilbronner SV fahren.