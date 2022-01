TG Biberach bei Otto Fahr Swim-Meeting in Sindelfingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Das Otto Fahr Swim-Meeting 2022 war sehr hochkarätig besetzt und wurde über die drei Veranstaltungstage hinweg von rund 10 000 Zuschauern im Livestream verfolgt. So startete der Weltrekordhalter Andrii Govorov aus der Ukraine über 50 m Schmetterling und 50 m Freistil. Rekordhalter der Veranstaltung über 50 m Freistil war seit 2003 Steffen Deibler aus Biberach mit einer Zeit von 0:23,49 Minuten. Diesen Rekord musste er jetzt an Andrii Govorov abgeben, der ihn mit seiner Zeit von 0:22,83 unterbot. Für Kirill Kataman (2008), Tom Groner (2007), Heidi Müllers, Marleen Plachetka (beide 2006) und Ellen Grundl (2005) war das Sindelfinger Swim-Meeting der erste Wettkampf nach dem harten Training in den Weihnachtsferien. Marleen Plachetka konnte die Heimreise mit zwei Medaillen antreten. Sie wurde Zweite in ihrem Jahrgang über 50 m Freistil in einer Zeit von 0:28,69 und Dritte über 50 m Schmetterling in 0:31,75. Außerdem schlug sie nach 200 m Lagen mit einer Bestzeit von 2:40,62 an. Heidi Müllers erzielte über 50 m Rücken (0:34,65), 100 m Rücken (1:17,02) und 200 m Lagen (2:53,34) persönliche Rekorde. In den Rückenstrecken kam sie damit jeweils auf Platz vier. Ellen Grundl freute sich über Platz fünf in der offenen Wertung in 200 m Brust (2:54,68) und über Platz sieben in 100 m Rücken (1:14,98). Lauter Bestzeiten gab es bei den Jungs: Kirill Kataman kam über 200 m Lagen (2:46,33) auf Platz zehn, über 50 m Schmetterling (0:31,89) auf Platz neun und über 50 m Freistil (0:29,23) auf Platz sieben in seinem Jahrgang. In seinen ersten Rennen seit der Corona-Pause konnte sich Tom Groner gewaltig steigern. Besonders schnell war er über 50 m Schmetterling mit einer Zeit von 0:30,81. Damit kam er auf Platz 13 seines Jahrganges. Außerdem ging er in 200 Lagen (2:43,44), 100 Freistil (1:04,41) und 100 Brust (1:23,74) ins Rennen.