TG Biberach beendet Spielzeit auf Platz fünf

In der letzten Runde der Schach-Oberliga hat die TG Biberach trotz einiger Aufstellungssorgen gegen den bereits als Absteiger feststehenden SV Nürtingen mit 4,5:3,5 gewonnen. Damit beendete die TG die Spielzeit auf Platz fünf. Ausrichter der zentralen Endrunde waren die Stuttgarter SF.

Biberachs Stanislav Sokratov einigte sich in einer sehr kurzen Partie auf ein Remis an Brett zwei. Rainer Birkenmaier und Holger Namyslo ließen jeweils Unentschieden an den Brettern fünf und sechs folgen. Youngster Erik Hobson spielte bei seinem Oberliga-Debüt an Brett acht gut, musste aber letztlich der Routine seines Gegners Tribut zollen. Nach der Niederlage sah es für Biberach eher schlecht aus, da weitere Bretter in Bedrängnis waren. Die Wende führte Wolfgang Mack an Brett drei mit einem blitzsauberen Sieg herbei. Auch der 13-jährige TG-Spitzenspieler Marius Deuer siegte. Achim Engelhart steuerte ein Remis zum 4:3 bei. Für den 4,5:3,5-Endstand sorgte Markus Mock mit einem Remis an Brett sieben. Da in den Parallelspielen Weiße Dame Ulm stark gegen Schwäbisch-Gmünd mithielt und Schmiden/Cannstatt gegen Meister Heilbronn unterging, gelang der TG damit noch der Sprung auf Platz fünf.