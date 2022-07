TG Biberach beendet Judo-Saison auf Platz drei

Der zweite Platz in der Judo-Landesliga Süd ist das angestrebte Ziel der TG Biberach am letzten Kampftag in Biberach gewesen. Arman Hubert, Sebastian Filep, Elias Hummel, Daniel Poßeckert, Paul Glück, Fabian von Au und Thorsten Wölfle bildeten die Mannschaft um Trainer Oliver von Au.

In der Hin- als auch der Rückrunde konnten die Judo-Kämpfer der TG Biberach den späteren Vizemeister TSG Reutlingen besiegen, verloren aber beide Begegnungen gegen den späteren Meister TS Göppingen. Obwohl die Göppinger in beiden Aufeinandertreffen der TSG Reutlingen unterlagen, fiel die TG Biberach aufgrund der Unterbewertungen auf den nach eigenen Angaben dennoch zufriedenstellenden dritten Platz zurück und beendete so die diesjährige Mannschaftskampfsaison.

Laut Mitteilung verletzte sich Fabian von Au unglücklicherweise in der letzten Begegnung und musste im Krankenhaus behandelt werden. Für Oliver von Au und Thorsten Wölfle war es der letzte Kampftag. Nach mehr als 30 erfolgreichen Wettkampfjahren standen beide in Biberach zum letzten Mal für die TG auf der Matte.