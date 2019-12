TG Biberach baut weiter auf Florian Nowack

Der Frauen-Handball-Württembergligist TG Biberach setzt auch in der kommenden Spielzeit auf Florian Nowack als Trainer. Laut Vereinsmitteilung wurde der zum Saisonende auslaufende Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert.

Die frühere Spielerin und aktuelle Teammanagerin der TG-Frauen, Claudia Waibel, die die Gespräche mit Florian Nowack führte, wirkte nach dem erfolgreichen Abschluss erleichtert, heißt es in der Mitteilung. Der Vertrag mit Florian Nowack, der in Kürze sein 75. Württembergliga-Spiel als TG-Trainer machen wird, läuft nun bis April 2021. Es wird dann seine insgesamt fünfte Saison als Coach bei den Biberacherinnen sein.

Vor allem die Entwicklung der Mannschaft, aber auch der einzelnen Spielerinnen in den vergangenen vier Jahren sind der Hauptgrund für die weitere Zusammenarbeit, teilt die TG mit. Nach dem Nowack das Traineramt im November 2016 – damals noch gemeinsam mit Gabriel Senciuc – übernommen hatte, erreichte die TG in der Rückrunde noch den nicht mehr für möglich gehaltenen Klassenerhalt im letzten Saisonspiel. Die Endplatzierungen in den folgenden Spielzeiten (Dritter und Vierter) zeigen die gute Entwicklung der Mannschaft auf. Dabei schaffte es das Team auch immer wieder, sich auf neue Situationen einzustellen.

Positive Hinrundenbilanz

Die Hinrunde beendete die TG Biberach mit einer 19:23-Niederlage bei Spitzenteam HSG Deizisau-Denkendorf. Die Bilanz der ersten Saisonhälfte fällt im TG-Lager positiv aus: Was die Punkteausbeute angeht (15:7 Zähler) steht der Club aktuell sehr gut da.

Aktuell arbeitet die Mannschaft an der schweren Aufgabe, sich für die eingleisige Württembergliga in der kommenden Saison zu qualifizieren. Als derzeitiger Tabellenfünfter befindet sich sich dabei auf einem sehr guten Weg.