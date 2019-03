TG Biberach-Bad Waldsee I bleibt weiter sieglos

Die Turner der TG Biberach-Bad Waldsee I haben in der Landesliga am vierten Wettkampftag zu Hause gegen den TSV Lustnau verloren. Die TG I unterlag in der Bad Waldseer Gymnasiumhalle mit 274,75:284,55 Punkten (Geräteergebnis 4:8). Damit bleibt Biberach-Bad Waldsee I weiter ohne Sieg und ist Tabellenletzter

Michael Lämmle erhielt als stärkster Turner der TG I 12,80 Punkte für seine Kür am Boden. Beide Teams präsentierten den Zuschauern hochwertig geturnte Übungen mit unterschiedlichen Salti und Kraftteilen. Mit konstanten Leistungen am Pauschenpferd ging die TG I gegen den TSV in Führung.

Gerätesieg am Pauschenpferd

Vor allem Marc Pfeilsticker und Stefan Tony (12,30 Punkte, Tageshöchstwertung am Pauschenpferd) verhalfen dem Gastgeber zum Gerätesieg. Mit Kraftteilen wie einem Kreuzhang von Alexander Schneider als auch von Ingo Rößler zeigten die TG-Turner schwere Übungen an den Ringen. Dennoch gab es für den Gastgeber keine weiteren Gerätepunkte.

In der zweiten Hälfte des Wettkampfs ging die TG I mit Simon Lachmair als erstem Turner am Sprung an den Start. Nach unterschiedlichen Sprüngen wie Überschlägen oder Tsukaharas gehockt oder gestreckt folgte der Kampf um die nächsten Gerätepunkte am Barren. Dank Julian Stefanic konnte sich die TG I dabei mit 48,65:48,10 Punkten gegen den TSV durchsetzen. Sowohl das Reck als auch der Gesamtsieg, gingen im Anschluss jedoch an Lustnau. Der Blick der TG-Turner ist nach vorn auf die nächsten beiden Wettkämpfe vor dem großen Ligafinale in Ludwigsburg gerichtet.

Klarer Sieg gegen Fridingen

In der Kreisliga Süd sicherten sich die Turner der TG II mit 246,15:201,70 Punkten (Geräteergebnis 12:0) gegen den TV Fridingen zwei weitere Tabellenpunkte und liegen damit auf Platz eins. Die TG II entschied alle sechs Geräte für sich. Für Biberach-Bad Waldsee II turnten gegen den TV Fridingen Etienne Barbeau, Johannes Bayer, Maximilian Koop, Hannes Lutz, Thomas Meaney, Joseph Rehaag, Jakob Schmid, Philipp Schmid und Nick Zorell. Als Kampfrichter waren für die TG Peter Scheible und Jan Kleinhans im Einsatz, Mannschaftsführer beider Teams war Jochen Baur.