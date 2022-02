TG Biberach 3 auf dem dritten Tabellenplatz

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 30. Januar trat die dritte Mannschaft der Bogensportabteilung der TG Biberach in der Bezirksliga A Oberschwaben an. Der Wettkampftag in Hitzkofen verlief für die TG besonders spannend, weil sich die gewonnenen und verlorenen Matches abwechselten. Zunächst verlor die TG Biberach 3 das erste Match gegen den SV Alleshausen. Direkt im Anschluss gewann die Mannschaft das Match gegen den SV Egelfingen und errang damit zwei Matchpunkte. Gegen die SGi Isny unterlag die TG Biberach 3 im dritten Match. Danach gewann das Team gegen den BSV Ulm 2 und sammelte zwei weitere Matchpunkte. Im letzten Match gegen die SGi Isny 2 kämpften beide Mannschaften bis zum Ende und erreichten ein Unentschieden. Damit erhielten beide Mannschaften je einen Matchpunkt. Zusammen mit den Matchpunkten vom ersten Wettkampftag gewann die TG Biberach 3 insgesamt neun Matchpunkte und steht am Ende der Hallensaison auf dem dritten Tabellenplatz.