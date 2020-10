TG bezwingt favorisierten TV Reichenbach

Einen erfolgreichen Saisonstart haben die Handballerinnen der TG Biberach in der neuen eingleisigen Württembergliga hingelegt. In der heimischen PG-Halle bezwang die TG den favorisierten TV Reichenbach mit 29:22 (14:13). Grundlage dafür war eine starke Teamleistung und eine tolle kämpferische Leistung, vor allem in der Defensive.

Nur sehr schleppend kam die TG in die Partie. Die Gäste wirkten wacher, schneller und giftiger. Die TG lag früh mit 0:3 zurück (5.). Auch danach fehlte im Angriff der Zug zum Tor, zudem bekam Biberach die Gäste in der Abwehr nicht in den Griff. Nach zwölf Minuten hieß es 2:7 aus den TG-Sicht. Nun aber besserte sich das Biberacher Spiel nach und nach. Nadja Math, Valentina Herth, Leonie Kuhn und Julia Spies erzielten die nächsten Treffer und verkürzten auf 6:10. Im Angriff suchte die Biberacherinnen trotz der sehr aggressiven Abwehr der Gäste nun des Öfteren den Weg zum Tor, was immer wieder belohnt wurde. Zusätzlich bekam die TG in der Abwehr die gegnerischen Kreisläuferinnen immer besser unter Kontrolle. Über 7:12 glich Biberach zum 12:12 (26.) aus – der stark spielenden Spies gelang der Treffer zur 14:13-Pausenführung.

Körpersprache wird immer besser

Die TG-Spielerinnen hatten nun Selbstvertrauen getankt, die Körpersprache wurde immer besser, was sich auch mit Blick auf den Spielstand bemerkbar machte. Spies, Lea Unterfrauner und Svenja Hardegger trafen und bauten den Vorsprung auf 18:13 aus. In der 35. Minute sah dann die sehr gut aufgelegte Spies die Rote Karte – eine unberechtigte nah Ansicht des Heimteams. Doch auch dieser für die Psyche heikle Moment warf den Rest des Teams nicht aus der Bahn. TG-Keeperin Andrea Bretzel hielt den folgenden Strafwurf und im Gegenzug markierte Math das 19:13 (36.). Bretzel steigerte sich nun von Minute zu Minute und hielt zahlreiche Bälle. Im Angriff fanden die Biberacherinnen die richtige Mischung aus Geduld und Mut und hielten so die Gäste auf Distanz. Die A-Jugendlichen Leonie Kuhn (51.) und Jule Fischer (52.) sorgten mit den Treffern zum 24:18 und zum 25:18 für eine kleine Vorentscheidung. In den letzten Minuten agierten die TG-Spielerinnen dann clever und gewannen am Ende verdient mit 29:22.