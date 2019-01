TG behauptet Tabellenplatz vier

Die Bogensportler der TG Biberach I haben am dritten Wettkampftag Rang vier in der Tabelle gefestigt. Der Aufsteiger will nun am vierten und letzten Wettkampftag Anfang Februar den Klassenerhalt in der Landesliga Süd endgültig perfekt machen.

Zu Beginn des dritten Wettkampftags traf die TG auf einen der Papierform nach schwächeren Gegner, der direkte Verfolger BS Nürtingen konnte mit einiger Anstrengung mit 6:4 Punkten geschlagen werden. Im zweiten Match gegen den vermeintlich schwächsten Gegner, den Tabellenletzten SV Villingendorf, verlor die TG anschließend überraschend sang- und klanglos mit 0:6 Satzpunkten. Die dritte Begegnung gegen den SSV Hechingen gewann die TG erwartungsgemäß mit 6:0 Punkten und legte vor der Pause noch einen einen weiteren klaren ebenfalls 6:0-Sieg gegen die SGi Dürmentingen nach.

Nach der Mittagspause stand der TG eine schwere Aufgabe gegen die SGes Bempflingen, die lange Zeit auf Rang eins gelegen hatte, bevor, die Biberacher unterlagen mit 2:6 Punkten. Nun standen die Aufeinandertreffen mit dem BSC Laupheim, der zwischenzeitlich die Tabellenführung übernommen hatte, und der SGes Seebronn an. In beiden Vergleichen gab sich die TG keine Blöße mehr und verbuchte durch eine konzentrierte Leistung jeweils einen 6:0-Sieg.