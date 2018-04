TG beendet Saison mit Auswärtsspiel im Filstal

Nach 26 Saisonspielen mit vielen Höhen und Tiefen endet am Sonntag die zweite Landesligaspielzeit nach dem Wiederaufstieg für die TG-Handballer. Zum Abschluss reist die Mannschaft von Trainer Cosmin Popa zum HT Uhingen-Holzhausen. Anpfiff in der Haldenberghalle in Uhingen am Sonntag um 17 Uhr.

Wenn sich die beiden Landesligateams am Sonntag begegnen, geht es für beide Mannschaften um nicht viel mehr als die goldene Ananas. Der Gastgeber steht mit 21:29 im gesicherten Mittelfeld auf Platz acht, die TG mit bedeutend mehr Punkten (31:19) zwei Ränge davor auf Platz sechs. Vielsagend hat man in den Reihen der TG das Spiel unter das Motto „Abschiedstour“ gestellt. Sie wird zudem einen Fanbus zur Verfügung stellen, der am Sonntag um 14 Uhr von der PG-Halle in Biberach startet.

So sollen alle TG-Fans nochmal die Möglichkeit haben, die scheidenden Spieler auf der Platte in Aktion zu erleben. Ein Grund dafür dürfte auch sein, die Mannschaft nochmal siegen zu sehen, nachdem dies am vergangenen Samstag im Heimspiel gegen den TV Altenstadt nicht gelungen ist. Obwohl die TG die meiste Zeit auf Augenhöhe war, musste sie sich mit 25:28 geschlagen geben. Das Spielende war dann auch ein wenig unrühmlich, da sich in der Schlussphase weder die TG, noch das Gästeteam und auch nicht die Schiedsrichter zu 100 Prozent unter Kontrolle hatten.

Um diese Szenen vergessen zu machen, wird die TG noch einmal in den Expressmodus schalten und versuchen, zwei Punkte aus Uhingen zu entführen. Während der sonntäglichen Busfahrt ist dann auch Zeit, die Saison noch einmal Revue passieren zu lassen. Auf den starken Beginn folgte eine lange Durststrecke im Winter, ehe die TG gegen Ende der Spielzeit nochmal auf die Erfolgsspur zurückfand. Mit den sechs Abgängen ist für die TG nun Zeit für einen Umbruch. Ein Sieg in Uhingen kann helfen, dass dieser Umbruch von einer positiven Stimmung begleitet wird.